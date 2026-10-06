Tăng cường kết nối tiêu thụ hàng Việt

Phiên chợ quê Hòa Vang tổ chức định kỳ hằng tháng thu hút người dân, du khách. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tạo không gian giao thương

Vào tối thứ Bảy của tuần thứ tư hằng tháng, phiên chợ quê Hòa Vang diễn ra tại chợ Túy Loan (xã Hòa Vang) trở thành điểm đến mua sắm quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau 4 lần tổ chức, phiên chợ quy tụ hàng trăm mặt hàng phong phú của các cá nhân, hợp tác xã, chủ thể OCOP trên địa bàn và các xã vùng núi phía tây như: Việt An, Hùng Sơn, Sông Vàng, Tây Giang, Đông Giang.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao thương, phiên chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc như trình diễn âm nhạc, dân vũ, hô hát Bài chòi và trò chơi dân gian. Trong đó, không gian trưng bày, bày bán các mặt hàng nông sản do chính bàn tay lao động của người dân làm ra, trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Ban tổ chức khuyến khích tiểu thương dùng hộp giấy, ly giấy, lá chuối đối với dịch vụ ẩm thực và túi sinh học cho các sản phẩm đồ khô nhằm gìn giữ bản sắc làng quê cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

Tham gia phiên chợ, chị Alăng Thị Bê (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang) mang đến nhiều sản vật dược liệu của núi rừng như sâm đỏ, chuối hạt rừng, ớt dầm. Chị Bê chia sẻ: “Các loại dược liệu do tôi trồng và thu mua từ bà con quanh vùng. Mỗi phiên chợ tôi mang đến bao nhiêu đều bán hết bấy nhiêu. Những phiên chợ tới tôi sẽ tiếp tục đăng ký tham gia để đưa dược liệu địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn”.

Tương tự, chị Ngô Thị Kim Xuyến, chủ cơ sở nước mắm “Hai chị em” (phường An Khê) mang đến phiên chợ các sản phẩm nước mắm truyền thống cùng nhiều hải sản khô. Theo chị Xuyến, các hộ sản xuất mong muốn có những không gian giao thương trực tiếp để quảng bá sản phẩm do chính tay mình làm ra, từ đó mở rộng kênh phân phối hiệu quả.

Nhiều sản vật dược liệu miền núi được các tiểu thương mang đến giao thương tại phiên chợ quê Hòa Vang. Ảnh: NGỌC QUỐC

Sau 4 lần tổ chức, phiên chợ quê Hòa Vang từ khởi điểm 30 chủ thể đăng ký với hơn 200 mặt hàng, đến nay đã phát triển lên hơn 60 chủ thể với gần 400 mặt hàng buôn bán. Trung bình mỗi phiên chợ tiêu thụ hơn 1,5 tấn nông sản các loại. Tổng doanh thu gần 600 triệu đồng sau 4 đêm tổ chức phiên chợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hòa Vang Đinh Thị Thúy Hương cho biết, điểm nổi bật của phiên chợ là chính sách không thu phí thuê gian hàng đối với tiểu thương. Bên cạnh đó, toàn bộ hàng hóa bày bán đều được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ưu tiên các sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP.

“Chúng tôi rất vui vì phiên chợ đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ rộng rãi từ người dân và du khách. UBND xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo phục vụ. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, địa phương sẽ linh hoạt tổ chức mỗi tháng một lần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, tạo điểm nhấn kinh tế - văn hóa quan trọng cho Hòa Vang”, bà Hương nói.

Các loại bánh do người dân tự tay chế biến tham gia phiên chợ quê Hòa Vang. Ảnh: NGỌC QUỐC

Đưa sản phẩm nông thôn vào nhịp sống phố thị

Tại khu vực đô thị, chợ phiên “Làng trong phố” do UBND phường Hòa Xuân tổ chức vào các ngày cuối tuần của tuần thứ tư hằng tháng đã trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch cộng đồng hấp dẫn, góp phần thúc đẩy thương mại, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ các chủ thể khởi nghiệp.

Điểm độc đáo của phiên chợ là không gian kiến trúc được thiết kế theo ý tưởng “đưa hồn quê vào giữa lòng phố thị”, kết hợp hài hòa nét mộc mạc của làng quê truyền thống với nhịp sống đô thị hiện đại. Chợ phiên quy tụ nhiều khu vực trải nghiệm đa dạng như: khu ẩm thực dân gian; khu trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; khu đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang, hàng tiêu dùng; kết hợp với các trò chơi dân gian và khu vui chơi thiếu nhi.

Gian hàng ẩm thực tại chợ phiên “Làng trong phố” do UBND phường Hòa Xuân tổ chức. Ảnh: NGỌC QUỐC

Điểm nhấn thu hút du khách tại phiên chợ là sự lồng ghép linh hoạt các hoạt động giao lưu, cuộc thi do các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện.

Tại phiên chợ tháng 9 vừa qua, Hội Nông dân phường tổ chức hội thi làm bánh xèo, thu hút 9 đội thi trên địa bàn tham gia. Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân Huỳnh Thị Thu cho biết, các đội thi đã tái hiện sinh động nhiều công đoạn làm bánh gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp truyền thống như xay bột bằng cối đá, đổ bánh xèo và chế biến các loại bánh dân gian từ hạt gạo. Đây là sân chơi ý nghĩa để cán bộ, hội viên giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực đến nhân dân và du khách.

Phiên chợ “Làng trong phố” lồng ghép các hoạt động vui chơi, giải trí và các hội thi. TRONG ẢNH: Hội Nông dân phường Hòa Xuân tổ chức hội thi làm bánh xèo, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tại không gian trưng bày, nhiều chủ thể mang đến các sản phẩm OCOP đạt chất lượng và nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng. Anh Nguyễn Hùng Lân (phường Hòa Xuân) mang đến phiên chợ các sản phẩm thực dưỡng như bơ đậu phụng, gạo lứt, mè rang, trà, bột ngũ cốc… Trung bình mỗi phiên chợ, gian hàng của anh bán được hơn 50kg nông sản các loại.

Anh Lân bày tỏ: “Phiên chợ rất ý nghĩa, giúp các đơn vị quảng bá, buôn bán thuận lợi nhiều sản phẩm, góp phần thúc đẩy thương mại, kích cầu tiêu dùng hàng Việt. Hy vọng địa phương tiếp tục duy trì phiên chợ để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất có điểm tựa phát triển lâu dài”.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân, chợ phiên “Làng trong phố” được duy trì định kỳ vào tuần thứ tư hằng tháng, hướng tới mục tiêu xây dựng một điểm hẹn giao thương, văn hóa và trải nghiệm quen thuộc cho người dân cùng du khách. UBND phường Hòa Xuân cam kết tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP; qua đó tạo dựng môi trường kinh doanh văn minh, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.