Đắk Lắk: Thêm không gian học tập mới cho trẻ em tại phường Buôn Ma Thuột

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Mầm non INschool

Việc đưa hai trường vào sử dụng tạo thêm lựa chọn học tập cho các gia đình, đồng thời hình thành một hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến tiểu học ngay trong khu đô thị.

Trường Mầm non INschool được xây dựng trên diện tích gần 7.000m², gồm 26 phòng học, có khả năng tiếp nhận khoảng 650 học sinh. Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức có diện tích gần 5.000m², gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh.

Ngoài các phòng học, hai trường được đầu tư các khu vực dành cho mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, thư viện song ngữ, hội trường và hồ bơi nước ấm. Các không gian này được thiết kế để phục vụ cả hoạt động học tập, vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu của học sinh.

Một điểm chung tại hai trường là Thư viện Ánh sáng, giới thiệu các đầu sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn. Không gian đọc được đặt trong tổng thể trường học, hướng đến việc hình thành thói quen đọc và tiếp cận tri thức cho học sinh.

Ở bậc mầm non, INschool lựa chọn phương pháp học tập chủ động (Proactive Thinking), chú trọng khả năng tư duy, sáng tạo và sự tự tin của trẻ. Trong khi đó, Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức xây dựng chương trình giáo dục dựa trên ba giá trị Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực, kết hợp việc học kiến thức với các hoạt động trải nghiệm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thạc sĩ Phan Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột, cho biết nhà trường hướng tới xây dựng môi trường để trẻ được phát triển trong tình yêu thương, có cơ hội trải nghiệm và hình thành sự tự tin trong quá trình trưởng thành.

Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức, cho rằng việc trường học được đặt trong không gian đô thị có nhiều điều kiện để kết hợp giữa giáo dục, trải nghiệm và sinh hoạt của học sinh.

Tại lễ khánh thành, ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, đánh giá việc hai trường được đưa vào hoạt động góp phần bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, tạo thêm điều kiện học tập và lựa chọn cho phụ huynh, học sinh trên địa bàn.

Cùng với hệ thống trường học, Khu đô thị Thành Phố Cà Phê được quy hoạch với nhiều không gian cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ văn hóa, thể thao, giáo dục, nghỉ dưỡng và sinh hoạt cộng đồng. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, khu đô thị có mật độ xây dựng 27%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước.

Trong số các công trình tại đây có Bảo tàng Thế giới Cà phê, khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, các khu vực luyện tập thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique được dự kiến vận hành vào năm 2027.

Việc hai cơ sở giáo dục cùng đi vào hoạt động được xem là bước bổ sung đáng chú ý cho hệ thống tiện ích của khu đô thị, trong đó trường học trở thành một phần gắn với đời sống thường ngày của cư dân. Hai trường tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2026-2027, với tổng quy mô khoảng 1.200 học sinh.