Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội hiến máu tình nguyện do Trường Đại học Hồng Đức tổ chức đầu tháng 11, không khí sôi nổi, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ lan tỏa khắp khu vực tổ chức. Đông đảo sinh viên hào hứng đăng ký, tham gia. Trong số đó, Ngọ Minh Hùng, sinh viên năm thứ tư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Giọt hồng HDU, đã có 7 lần hiến máu tình nguyện. Nhiều năm qua, Hùng tích cực tham gia các chương trình hiến máu của nhà trường và của tỉnh, đồng thời vận động bạn bè, người thân cùng hưởng ứng.

Hùng chia sẻ: “Lần đầu tham gia hiến máu, em cũng lo lắng không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động này, em nhận thấy đây là việc làm rất thiết thực, có thể giúp đỡ những người đang cần máu để cấp cứu, điều trị. Vì vậy, khi đủ điều kiện sức khỏe, em luôn sẵn sàng tham gia và vận động mọi người cùng hưởng ứng”.

Cùng chung tinh thần ấy, Nguyễn Thị Phương Linh, sinh viên năm thứ 3, đã có 5 lần hiến máu, chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu không chỉ là một hành động sẻ chia mà còn giúp em hiểu hơn về giá trị của sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng”.

CLB Giọt hồng HDU được thành lập từ năm 2022, hiện có hơn 180 thành viên, thường xuyên tham gia các chương trình như Hành trình Đỏ, Giọt hồng xứ Thanh, Lễ hội Xuân hồng và các ngày hội hiến máu. Đặc biệt, khi có người cần máu cấp cứu, điều trị, các thành viên sẵn sàng kết nối, tham gia hiến máu khi đủ điều kiện. Hằng năm, nhà trường tổ chức 2 đợt hiến máu, mỗi đợt tiếp nhận khoảng 400 - 500 đơn vị máu; riêng đợt đầu tháng 11 vừa qua, con số này đạt hơn 500 đơn vị.

Không chỉ trao đi những giọt máu nghĩa tình, sinh viên nhà trường còn lan tỏa tinh thần nhân ái bằng tri thức và sự quan tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là hoạt động dạy học tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, được CLB dạy học duy trì thường xuyên với sự tham gia của 52 sinh viên.

Sau giờ học trên giảng đường, các thành viên sắp xếp thời gian đến với làng trẻ vào buổi chiều, tối để hỗ trợ các em học văn hóa, tiếng Anh. Bên cạnh việc hướng dẫn bài vở, sinh viên còn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ tâm tư với các em. Những buổi học vì thế không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn mang đến sự quan tâm, động viên và khích lệ tinh thần.

Sinh viên Hoàng Ngọc Nhàn, năm thứ 4, chia sẻ: “Em nghĩ mỗi người trẻ đều có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình. Em cảm thấy vui khi có thể giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy tinh thần và niềm yêu thích học tập ở các em. Quá trình đồng hành cũng giúp em học cách lắng nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn hơn”.

Cùng với các CLB, Tổng đội Sinh viên tình nguyện của nhà trường tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như hỗ trợ người dân chuyển đổi số, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu tại địa phương. Những mô hình như “Đổi giấy lấy cây”, tặng quà gia đình chính sách, phát cơm cho bệnh nhân... cũng được duy trì, tạo dấu ấn trong phong trào sinh viên.

Bí thư Đoàn Trường Đại học Hồng Đức Trương Ngọc Bình, cho biết: “Hoạt động tình nguyện không chỉ tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phát triển bản thân mà còn giúp các em thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, sinh viên được nâng cao kỹ năng giao tiếp, hòa nhập, mở rộng các mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ học tập, công việc sau này. Quan trọng hơn, các hoạt động góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp tinh thần nhân ái và ý thức cống hiến trong mỗi người trẻ”.

Từ những hoạt động thiện nguyện, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức không chỉ góp sức trẻ, lan tỏa những giá trị nhân văn mà còn có thêm cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành. Mỗi việc làm, dù giản dị, khi xuất phát từ tinh thần tự nguyện và trách nhiệm đều có thể tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Qua đó, tinh thần sẻ chia, ý thức cống hiến từng bước được nuôi dưỡng, trở thành hành trang để mỗi sinh viên sống trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội.