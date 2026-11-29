Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc Giang Thành. Ảnh Trần Hòa/PV TTXVN tại CH Séc

Với chủ đề “Thử làm nghề để biết”, chương trình do Mạng lưới Kết nối Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc (NVIEC) phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc (VIETHEART) tổ chức, dưới sự bảo trợ và tài trợ chính của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Séc.

Điểm nhấn của OPTIONS 2026 là các trạm trải nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như y khoa, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kế toán, luật, thiết kế, truyền thông – tiếp thị, tài chính, xây dựng và kinh tế. Đặc biệt, khu vực về trí tuệ nhân tạo (AI) giúp học sinh tìm hiểu những thay đổi của công nghệ đối với thị trường lao động. Thay vì chỉ nghe giới thiệu, các em được trực tiếp thực hiện những thử thách mô phỏng công việc, đồng thời trao đổi với các giảng viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia người Việt đang làm việc tại Séc.

Anh Lưu Danh Tiệp, Trưởng Ban tổ chức OPTIONS 2026, cho biết tên gọi OPTIONS mang ý nghĩa về những sự lựa chọn. Chương trình mong muốn mở ra thêm nhiều hướng đi cho thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng người Việt, giúp các em khám phá ngành nghề, tìm được công việc phù hợp với sở thích và có thể gắn bó lâu dài.

Thông qua các hoạt động tương tác, học sinh được tìm hiểu yêu cầu đầu vào, lộ trình học tập và triển vọng việc làm của từng ngành. Bạn Phùng Quốc Khang, 17 tuổi, cho biết đã tìm hiểu về marketing, điện và cơ khí trước khi tham dự ngày hội. Qua tư vấn và trải nghiệm, em nhận thấy marketing là lĩnh vực phù hợp với sở thích và định hướng của mình, đồng thời mong muốn cha mẹ hiểu thêm về các trường và ngành học tại Séc.

Bên cạnh việc lựa chọn ngành nghề, tác động của AI đối với công việc trong tương lai cũng là chủ đề được quan tâm. Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Giám đốc điều hành An Anh Tax CZ, ngành kế toán, kiểm toán không chỉ giới hạn ở việc xử lý số liệu. Khi nhiều công việc nhập liệu được tự động hóa, người làm nghề cần phát triển năng lực phân tích, tư vấn và tham gia vào các quyết định tài chính, đầu tư, vận hành của doanh nghiệp.

Các bạn trẻ tìm hiểu cơ hội việc làm tại Ngày hội hướng nghiệp OPTIONS 2026. Ảnh Trần Hòa/PV TTXVN tại CH Séc

Một điểm đáng chú ý khác của chương trình là khu vực tư vấn riêng bằng tiếng Việt dành cho phụ huynh. Tại đây, cha mẹ được cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục đại học Séc, cách lựa chọn trường, ngành học và phương pháp đồng hành cùng con. Bà Bùi Kim Oanh, một phụ huynh tham dự, cho biết những tư vấn tại ngày hội giúp bà hiểu rõ hơn về định hướng học tập cho con, đồng thời nhận thức rằng việc lựa chọn nghề nghiệp cần xuất phát từ quyết định và năng lực của chính các em, với sự góp ý, hỗ trợ của gia đình.

Tiền thân của OPTIONS là Hội thảo hướng nghiệp Việt Forum, được tổ chức lần đầu năm 2007. Sau gần hai thập kỷ, chương trình không chỉ duy trì hoạt động định hướng nghề nghiệp mà còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ người Việt tại Séc. Nhiều học sinh từng tham gia những kỳ đầu nay đã trưởng thành, trở lại với vai trò chuyên gia và tình nguyện viên, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với thế hệ tiếp nối.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và tư vấn, OPTIONS 2026 góp phần giúp thanh thiếu niên gốc Việt chủ động lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp, phát huy năng lực và tự tin hòa nhập, phát triển trong xã hội Séc.