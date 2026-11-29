Từ niềm yêu thích công nghệ đến những bài toán thực tiễn

Niềm yêu thích và sự tò mò về cách công nghệ vận hành đã đưa Nguyễn Quang Minh đến với ngành Công nghệ thông tin từ những năm học THCS, THPT. Trong quá trình tìm hiểu về các trường đại học, Minh biết đến Học viện Kỹ thuật mật mã qua các kênh tư vấn tuyển sinh và sự giới thiệu của bạn bè. Ấn tượng với môi trường đào tạo kỷ luật cùng thế mạnh về an toàn, bảo mật và công nghệ thông tin, Minh quyết định lựa chọn nơi đây để theo đuổi con đường học tập.

Nguyễn Quang Minh trình bày nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế CSoNet 2026.

Trong 5 năm tại Học viện, Minh có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm và trải nghiệm môi trường doanh nghiệp. Quá trình được thầy cô hướng dẫn nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin, cùng thời gian làm việc tại Viettel Cyber Security (VCS) và VNPAY đã giúp Minh nhìn nhận rõ hơn về giá trị của kiến thức công nghệ.

“Công nghệ không chỉ dừng lại ở những dòng code hay thuật toán tối ưu trên lý thuyết, mà giá trị cốt lõi nằm ở khả năng giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội”, Minh chia sẻ.

Với đặc thù ngành Công nghệ thông tin liên tục thay đổi, Minh chú trọng xây dựng tư duy phản biện và thói quen chủ động đặt câu hỏi. Thay vì tiếp nhận kiến thức thụ động, anh thường tìm hiểu bản chất vấn đề, tự kiểm chứng qua tài liệu, Internet hoặc trao đổi với thầy cô, bạn bè.

Bên cạnh việc nắm vững kiến thức nền tảng, Minh duy trì nguyên tắc “học đi đôi với làm và chia sẻ”. Những kiến thức mới được áp dụng vào các dự án nhỏ hoặc bài toán nghiên cứu cụ thể để kiểm chứng, đồng thời được trao đổi với những người xung quanh nhằm tiếp nhận thêm các góc nhìn khác nhau.

Giai đoạn năm thứ tư và thứ năm là khoảng thời gian Minh đối mặt với nhiều áp lực khi phải đảm nhiệm đồng thời nhiều công việc. Bên cạnh đồ án tốt nghiệp, anh còn hoàn thiện các bài báo khoa học tại Hội thảo quốc tế CSoNet 2026 và Tạp chí An toàn thông tin, làm việc tại doanh nghiệp và tham gia dẫn dắt hoạt động của CLB Thanh niên Xung kích.

Nguyễn Quang Minh luôn tích cực tham gia và dẫn dắt hoạt động của CLB Thanh niên Xung kích.

Lịch trình dày đặc có những lúc khiến Minh mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn giúp anh rèn luyện khả năng quản trị thời gian, xác định thứ tự ưu tiên và giữ bình tĩnh trước áp lực công việc.

Theo đuổi nghiên cứu AI trong lĩnh vực tài chính

Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật mật mã, Minh tiếp tục con đường chuyên môn, với vai trò trợ lý nghiên cứu tại FTU Tech Lab, trường ĐH Ngoại thương. Đây là môi trường mang đến cho Minh những trải nghiệm khác so với quá trình học tập trước đó, đặc biệt ở cách tiếp cận các vấn đề nghiên cứu.

Nếu tại Học viện Kỹ thuật mật mã, Minh thường nhìn nhận bài toán dưới góc độ kỹ thuật, thuật toán và bảo mật, thì ở FTU Tech Lab, anh có cơ hội tiếp cận thêm tư duy kinh tế, quản trị và chính sách. Sự kết hợp giữa các lĩnh vực giúp Minh mở rộng góc nhìn, nhận ra khả năng ứng dụng kiến thức công nghệ vào nhiều vấn đề của đời sống và hoạt động doanh nghiệp.

Bên cạnh công việc nghiên cứu chuyên môn, Minh còn tham gia tổ chức các chuỗi tọa đàm, hội thảo học thuật, như FTU Tech Talk. Qua đó, anh có thêm cơ hội kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời tiếp cận những vấn đề nghiên cứu từ nhiều góc độ.

Hiện tại, Minh tập trung vào hướng nghiên cứu ứng dụng AI, học máy và học sâu trong lĩnh vực tài chính – doanh nghiệp. Một số bài toán được Minh quan tâm gồm có phát hiện rủi ro, gian lận tài chính và chấm điểm tín dụng. Đây là hướng đi kết hợp nền tảng kỹ thuật được đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã với kiến thức về kinh tế và quản trị tại môi trường Ngoại thương.

Nguyễn Quang Minh được vinh danh tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội, năm 2026.

Nhìn lại 5 năm đại học, Minh cho biết, việc trở thành Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin và được vinh danh là một trong 99 Thủ khoa xuất sắc của Thủ đô năm 2026 là niềm tự hào lớn. Dù vậy, điều anh tâm đắc không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn là sự trưởng thành của bản thân cùng những mối quan hệ đáng trân quý, được xây dựng trong suốt quãng thời gian học tập và rèn luyện.

Nhắn gửi tới các bạn sinh viên đang tìm kiếm hướng đi cho bản thân, Minh cho rằng, mỗi người không nên ngại bắt đầu từ những bước nhỏ hay thử sức với các lĩnh vực mới. Sự tò mò, tinh thần cầu thị và kiên trì tích lũy tri thức là những yếu tố cần thiết để tiến xa hơn trên con đường bản thân đã chọn.

“Đừng sờn lòng trước những vấp ngã đầu đời, mà hãy luôn giữ vững niềm tin rằng: ‘Mọi nỗ lực âm thầm rồi sẽ tỏa sáng vào thời điểm rực rỡ nhất’”, Minh chia sẻ.

(Ảnh NVCC)