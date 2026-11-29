Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 423/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người.

Đáng chú ý, theo Nghị định này, chính sách hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được quy định như sau:

Chính sách hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Ảnh minh hoạ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mức hưởng

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 759.000 đồng/người/tháng.

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.012.000 đồng/người/tháng.

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là học sinh bán trú, học viên bán trú theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông nội trú nếu là học sinh bán trú buổi trưa được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.012.000 đồng/người/tháng; nếu là học sinh nội trú được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường trung cấp, trường cao đẳng được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 2.530.000 đồng/người/tháng.

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại cơ sở giáo dục đại học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 3.630.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hưởng

Người học có thời gian học theo kế hoạch giáo dục, đào tạo từ đủ 9 tháng trong một năm học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập 12 tháng; trường hợp dưới 9 tháng được hưởng theo số tháng thực học. Thời gian học được xác định theo kế hoạch giáo dục, đào tạo do cơ sở giáo dục phê duyệt, bao gồm cả chương trình đào tạo theo tín chỉ. Tháng thực học là tháng người học thực tế tham gia học tập theo kế hoạch giáo dục, đào tạo, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

Đối với năm học đầu tiên, năm học cuối cùng của khóa học, cấp học, thời gian hưởng chính sách được xác định theo số tháng học thực tế của người học trong năm học đó và áp dụng quy định tại điểm a khoản này. Thời gian trước khi nhập học hoặc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, đào tạo không được tính để xác định thời gian hưởng chính sách.

Tổng thời gian hưởng chính sách được xác định theo thời gian thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo của người học, không vượt quá thời gian đào tạo tối đa theo quy định của pháp luật và quy chế đào tạo tương ứng. Thời gian tạm dừng học được tiếp tục hưởng chính sách theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này được tính vào tổng thời gian hưởng chính sách.

Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông ngoài được hưởng chính sách theo điểm a khoản 2 Điều này thì được hưởng thêm 1 tháng trong năm học lớp 1.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/1/2027 và thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này được thực hiện từ tháng 1/2027.