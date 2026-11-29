Không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp còn góp phần chăm lo an sinh xã hội, nâng cao dân trí, tạo nền tảng phát triển bền vững và củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên

Sau gần một học kỳ học tập tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Rờ Kơi, những bỡ ngỡ ban đầu của học sinh dần được thay thế bằng nếp sinh hoạt, học tập ổn định. Với nhiều em nhỏ ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn mà còn tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em từng bước hình thành tính tự lập và trưởng thành.

Ở xã biên giới Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi, đời sống của nhiều gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Nhà ở xa trường, đường đi lại khó khăn khiến việc đưa đón con em đến lớp hằng ngày từng là nỗi lo thường trực của không ít phụ huynh. Bởi vậy, mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn này, giúp học sinh có điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn.

Những ngôi trường học nơi biên giới khang trang, hiện đại trở thành ngôi nhà thứ 2 nuôi dưỡng tri thức cho trẻ em vùng biên Quảng Ngãi.

Anh A Trang, ở làng KRam, xã Rờ Kơi, có hai người con đang theo học tại trường. Trước đây, việc đưa đón các con đi học khiến gia đình mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc làm rẫy. Từ khi các con được học tập, ăn ở tại trường, anh yên tâm hơn vì các em được thầy cô quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ tạo thuận lợi cho phụ huynh, môi trường nội trú còn mở ra cơ hội để học sinh rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Cô Đặng Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Rờ Kơi, người có 18 năm gắn bó với giáo dục miền núi, cho biết, bên cạnh nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, nhà trường đặc biệt chú trọng hình thành nề nếp và tính tự lập cho học sinh.

Từ những việc tưởng chừng đơn giản như vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng, giữ gìn phòng ở đến thực hiện giờ giấc sinh hoạt, tất cả đều được giáo viên hướng dẫn, uốn nắn để các em dần hình thành thói quen tốt. Đây cũng là những kỹ năng quan trọng giúp học sinh thích nghi với môi trường tập thể, biết tự chăm sóc bản thân và chủ động hơn trong học tập, sinh hoạt.

Hiện Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Rờ Kơi có 1.156 học sinh với 34 lớp, gồm 20 lớp tiểu học và 14 lớp trung học cơ sở. Việc tổ chức dạy học gắn với quản lý, chăm sóc học sinh nội trú đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ nhà trường. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và an ninh trường học đều được quan tâm, nhằm bảo đảm học sinh được học tập, sinh hoạt trong điều kiện an toàn.

Những em học sinh vùng biên giới hân hoan đến trường.

Tại xã Dục Nông, Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động nội trú, bán trú cho học sinh. Nhà trường hiện có 1.780 học sinh, trong đó có 123 học sinh lớp 1. Với nhiều em nhỏ lần đầu xa gia đình để đến trường, công tác chuẩn bị không chỉ dừng lại ở phòng học mà còn phải bảo đảm đầy đủ nơi ăn, chốn nghỉ và đội ngũ chăm sóc.

Cô Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp tiểu học và công tác bán trú Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông, cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đội ngũ cấp dưỡng, tổ chức tập huấn và có giấy chứng nhận theo quy định. Trong thời gian học sinh lớp 1 học tăng cường tiếng Việt, trường cũng tổ chức thử nghiệm việc nấu ăn để rà soát các khâu phục vụ bữa ăn và sinh hoạt, kịp thời điều chỉnh những nội dung cần thiết trước khi triển khai chính thức.

Các phòng ngủ, phòng ăn được chuẩn bị chu đáo để đón học sinh. Đáng chú ý, nhà trường bố trí học sinh lớp 8, lớp 9 ở cùng khu vực với học sinh lớp 2, lớp 3, tạo điều kiện để các anh chị lớn hỗ trợ các em nhỏ trong sinh hoạt, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết và giúp các em sớm làm quen với môi trường nội trú.

Những đổi thay ấy được cảm nhận rõ nhất từ chính các em học sinh. Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 1C, Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông, hào hứng kể về ngôi trường mới với những phòng học cao rộng, khang trang. Bữa ăn ở trường có cơm, bò kho, đậu ve, dưa hấu và canh bí xanh. Sau khi ăn, em được cô giáo hướng dẫn rửa tay, nghỉ trưa ngay tại trường. Khi được hỏi có vui không, cô học trò nhỏ hồn nhiên trả lời: “Con vui lắm”.

Đằng sau niềm vui giản dị ấy là nỗ lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Xác định chất lượng bữa ăn và sự chăm sóc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những em lần đầu sống xa gia đình, Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông đặt yêu cầu an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

Nhà cung cấp thực phẩm phải có địa chỉ rõ ràng, giấy tờ hợp pháp; các khâu tiếp nhận, chế biến, vệ sinh và chất lượng bữa ăn được kiểm soát chặt chẽ. Đội ngũ cấp dưỡng cũng được nhắc nhở về thái độ phục vụ thân thiện, gần gũi, giúp học sinh dân tộc thiểu số vốn còn rụt rè sớm hòa nhập với môi trường mới.

Theo cô Nguyễn Thị Liên, nhà trường xác định công tác chăm sóc học sinh phải được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương. Giáo viên không chỉ làm nhiệm vụ dạy chữ mà còn đồng hành, hướng dẫn các em trong từng hoạt động thường ngày, giúp học sinh yên tâm học tập, từng bước thích nghi với cuộc sống tập thể.

Tạo nền tảng phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc

Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới là một trong những giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tại Quảng Ngãi, có 9 trường được Trung ương hỗ trợ đầu tư, trong đó 4 trường thuộc giai đoạn 1 và 5 trường thuộc giai đoạn 2.

Đây không đơn thuần là việc đầu tư thêm phòng học hay xây dựng những công trình giáo dục quy mô lớn, mà còn là bước đi nhằm tạo chuyển biến căn bản về điều kiện tiếp cận giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Khi khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và những hạn chế trong sinh hoạt không còn là rào cản quá lớn, trẻ em vùng biên có thêm cơ hội được học tập trong môi trường thuận lợi, được chăm sóc toàn diện và phát triển năng lực của bản thân.

Những ngôi trường nội trú liên cấp đang từng bước mở thêm cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng biên.

Đặc biệt, mô hình trường nội trú liên cấp góp phần giải quyết những khó khăn mang tính lâu dài của giáo dục miền núi, từ tình trạng học sinh ở xa trường, việc đi lại không thuận tiện đến những hạn chế về điều kiện sinh hoạt và khả năng duy trì sĩ số. Môi trường học tập tập trung cũng tạo điều kiện để nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm là rà soát nhu cầu trang thiết bị dạy học, tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực và tính chủ động của học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, ngành đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời chú trọng đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, việc đào tạo, bổ sung đội ngũ giáo viên là người địa phương không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực cho các trường vùng khó khăn mà còn tạo điều kiện để giáo viên yên tâm gắn bó, phục vụ quê hương. Với sự am hiểu ngôn ngữ, phong tục và đời sống cộng đồng, đội ngũ giáo viên này sẽ có thêm lợi thế trong việc kết nối nhà trường với gia đình, hỗ trợ học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

“Chúng tôi nỗ lực để các em học sinh, đội ngũ thầy cô được tiếp cận giáo dục một cách công bằng, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh.

Các em học sinh được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo sức khỏe học tập.

Thực tế cho thấy, đầu tư cho giáo dục ở khu vực biên giới không chỉ mang lại lợi ích trước mắt cho học sinh mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của địa phương. Một thế hệ trẻ được học tập đầy đủ, trang bị kiến thức, kỹ năng và có cơ hội phát triển toàn diện sẽ trở thành nguồn nhân lực quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội tại chính quê hương mình.

Hơn thế, những ngôi trường nội trú còn là điểm tựa an sinh, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi con em được học tập, chăm sóc trong điều kiện tốt hơn, người dân thêm yên tâm gắn bó với địa bàn, cùng chung sức xây dựng quê hương và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Từ Rờ Kơi đến Dục Nông, những ngôi trường nội trú liên cấp đang từng bước mở thêm cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng biên. Mỗi phòng học khang trang, mỗi bữa ăn đủ chất, mỗi giờ học kỹ năng sống đều góp phần vun đắp hành trang để các em tự tin bước vào tương lai. Đó cũng chính là giá trị sâu xa của việc cụ thể hóa Nghị quyết 71: lấy giáo dục làm nền tảng phát triển con người, lấy công bằng trong tiếp cận tri thức làm động lực thu hẹp khoảng cách vùng miền, từ đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.