Thầy giáo Hoàng Vũ Trường, trao đổi bài cùng các em học sinh ngoài giờ lên lớp.

Sinh ra ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung cũ (nay là xã Hà Trung), thầy Hoàng Vũ Trường đã ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo từ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng Vũ Trường đăng ký dự thi và trúng tuyển vào khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, thầy được phân công giảng dạy tại Trường THCS Thành Minh, xã Thành Minh cũ (nay là xã Thành Vinh). Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết với nghề, thầy đã nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Năm 2009, thầy Trường được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vân Du. Năm 2018, thầy Hoàng Vũ Trường được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Sơn - nay là Trường THCS Thạch Bình 2.

Xác định nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ trọng tâm, thầy Trường cùng ban giám hiệu đã khuyến khích đội ngũ giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Cùng với việc thiết lập quy chế làm việc, nội quy cụ thể, nhà trường luôn kịp thời biểu dương các giáo viên có thành tích xuất sắc để tạo động lực thi đua. Đặc biệt, thầy Trường thường xuyên trực tiếp dự giờ, góp ý thẳng thắn về ưu, nhược điểm của từng tiết dạy. Sự sát sao này đã giúp các thầy cô hoàn thiện kỹ năng sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học.

Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, thầy Trường chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, nhà hiệu bộ và các phòng chức năng; chỉnh trang khuôn viên nhà trường theo hướng xanh - sạch - đẹp, tạo không gian vui chơi và sinh hoạt tập thể cho học sinh. Hiện nay, Trường THCS Thạch Bình 2 đã có cơ sở vật chất đồng bộ, hệ thống phòng học và trang thiết bị dạy học đáp ứng tốt yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, thầy Trường còn dành tâm huyết cho sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài. Thầy đã trực tiếp bồi dưỡng nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, khi tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 dự thi cấp tỉnh, học trò của thầy đã xuất sắc giành được hơn 60 giải, trong đó có 17 giải Nhất và giải Nhì.

Từ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có sự đóng góp của thầy giáo Hoàng Vũ Trường, nhiều năm qua, Trường THCS Thạch Bình 2 đã đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục xã Thạch Bình. Năm học 2025-2026, Trường THCS Thạch Bình 2, có 48 giải học sinh giỏi các môn văn hóa, trong đó có 4 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong hoạt động khối thi đua của tỉnh.

“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do ngành giáo dục phát động. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Thạch Bình”, thầy giáo Hoàng Vũ Trường chia sẻ.

Ông Vũ Trọng Khương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Bình, chia sẻ: “Những năm qua, chất lượng giáo dục của Trường THCS Thạch Bình 2, ngày càng khởi sắc. Có được kết quả này, có sự đóng góp của thầy giáo Hoàng Vũ Trường. Những việc làm của thầy, được các cấp, các ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thầy xứng đáng là tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập”.