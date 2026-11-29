Bộ Công an vừa công bố mức điểm đánh giá, xếp loại và thứ hạng của công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. Năm 2026, toàn quốc có 28 công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, 48 đơn vị xếp loại tốt, không có đơn vị nào xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị đạt 99,04%.

Công an TP Bắc Ninh phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Theo kết quả công bố, chỉ số cải cách hành chính của Công an TP Bắc Ninh năm 2026 xếp loại xuất sắc, giữ vị trí số 2/34 công an các tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công an TP Bắc Ninh xếp thứ 2 toàn quốc và có 4 năm liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc.

Kết quả này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, liên tục của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của các phòng chuyên môn, công an các xã, phường trên địa bàn.

Công an TP Bắc Ninh phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Năm 2026, công an các xã, phường trên địa bàn TP Bắc Ninh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, chiếm gần 70% tổng số hồ sơ của toàn lực lượng Công an thành phố. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, Công an thành phố bố trí 350 cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời chú trọng lựa chọn cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt.

Cùng đó, nhiều cách làm mới được triển khai nhằm đưa thông tin, tiện ích hành chính đến gần người dân. Đáng chú ý, mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - Trợ lý ảo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính được nghiên cứu, triển khai tại công an cấp xã, tạo thêm kênh tra cứu, tìm hiểu thông tin thuận tiện cho người dân.

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh kiểm tra đánh giá kết quả hài lòng của người dân tại phường Tiền Phong.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo rà soát, huy động nguồn lực hỗ trợ thiết bị thu nhận hồ sơ cấp căn cước. Đến nay, 57 công an xã, phường đã được bố trí thiết bị, chiếm 58% tổng số đơn vị cấp xã, góp phần giảm tải cho các điểm tiếp nhận, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Qua khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của người dân trên VNeID đối với Công an thành phố đạt trên 99%. Việc năm thứ hai liên tiếp xếp thứ 2 toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính là động lực để Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức phục vụ, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động hỗ trợ người dân ngay từ cơ sở.