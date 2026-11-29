Trưởng thành từ những trải nghiệm tuổi trẻ

Nhìn lại quãng thời gian học tập, Dung cho biết dấu mốc khiến cô cảm nhận rõ nhất sự trưởng thành không gắn với một thành tích hay sự kiện cụ thể. Đó là khi cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai, công việc muốn làm và những giá trị có thể đóng góp cho xã hội.

Nếu những năm đầu đại học, Dung hào hứng với các trải nghiệm mới và hoạt động tập thể, thì càng về sau, cô càng ý thức rõ trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

“Trưởng thành là khi mình không chỉ sống cho những niềm vui ở hiện tại mà còn biết đặt ra mục tiêu, chủ động nỗ lực và có trách nhiệm với con đường tương lai đã lựa chọn”, nữ sinh chia sẻ.

Tinh thần ấy thể hiện qua việc Thuỳ Dung (thứ 4 từ trái qua phải) tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, tình nguyện như Tiếp sức mùa thi, Đông Ấm, Xuân Yêu Thương và các chương trình phong trào của Khoa, Trường. Ảnh: NVCC

Với cô, động lực không nằm ở giấy chứng nhận hay sự ghi nhận sau mỗi chương trình, mà là mong muốn sử dụng sức trẻ để làm những việc có ích.

Trong đó, những chuyến đi Đông Ấm, Xuân Yêu Thương đến các địa phương vùng sâu, vùng xa để lại nhiều cảm xúc. Việc trực tiếp gặp gỡ người dân, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn và trao những phần quà hỗ trợ giúp Dung nhận ra mình may mắn khi có gia đình yêu thương, môi trường học tập tốt và nhiều cơ hội phát triển.

Cô cũng xúc động khi chứng kiến những công trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng được các thế hệ cựu sinh viên Khoa Du lịch gây dựng, duy trì.

“Điều quý giá nhất mà những chuyến tình nguyện mang lại không chỉ là niềm vui cho những người nhận được sự giúp đỡ, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và trái tim của chính những người tham gia”, Dung nói.

Sáu kỳ học bổng, vẫn tích cực nghiên cứu khoa học

Để cân bằng giữa học tập và hoạt động tập thể, Dung lập kế hoạch theo quý, tháng, tuần, xác định mức độ ưu tiên của từng nhiệm vụ để tránh chồng chéo. Khi học, cô hạn chế sử dụng mạng xã hội, điện thoại; khi tham gia hoạt động chung, cô tập trung hoàn thành công việc được giao.

“Cân bằng không có nghĩa là chia đều thời gian cho tất cả mọi việc, mà là biết mình cần ưu tiên điều gì ở từng thời điểm và có đủ kỷ luật để thực hiện những lựa chọn đó”, Dung thẳng thắn nêu.

Tham gia nhiều hoạt động phong trào nhưng Dung vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Trong ba năm học 2023-2024, 2024-2025 và 2025-2026, cô nhận học bổng sáu kỳ liên tiếp; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường hai năm liên tiếp và cấp thành phố năm học 2024-2025. Năm học 2025-2026, nữ sinh được công nhận Sinh viên xuất sắc. Ảnh: NVCC

Bên cạnh học tập và phong trào, Dung còn tham gia nghiên cứu khoa học với đề tài về du lịch xanh, du lịch bền vững và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động du lịch. Công trình đạt giải khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2025-2026.

Quá trình nghiên cứu giúp cô nhận thức rõ hơn trách nhiệm của ngành Du lịch đối với môi trường và cộng đồng địa phương. Theo Dung, hiệu quả phát triển không thể chỉ đo bằng lượng khách hay lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, mà còn phải tính đến khả năng bảo tồn tài nguyên, gìn giữ các giá trị tự nhiên, văn hóa và xã hội.

“Phát triển du lịch không đơn thuần là thu hút ngày càng nhiều du khách, mà còn là làm thế nào để những giá trị tự nhiên, văn hóa và xã hội được bảo tồn, gìn giữ và phát huy cho các thế hệ tiếp theo”, nữ sinh bày tỏ.

Những trải nghiệm tổ chức sự kiện, làm việc nhóm và tình nguyện cũng giúp Dung rèn luyện kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống. Đây là những năng lực cần thiết với người làm du lịch, lĩnh vực đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng thích ứng và tinh thần phục vụ.

Ước mơ trở lại trường làm giảng viên

Một trải nghiệm có ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của Dung là được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ trợ giảng, hỗ trợ truyền đạt kiến thức chuyên ngành cho sinh viên khóa dưới. Công việc giúp cô củng cố kiến thức, đồng thời có cơ hội quan sát phương pháp giảng dạy và sự tận tâm của các giảng viên.

Dung nhận ra giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình khơi gợi niềm đam mê, định hướng và giúp người học khám phá tiềm năng. Từ đó, cô nuôi dưỡng mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu để hướng đến mục tiêu trở thành giảng viên.

Nữ sinh hy vọng một ngày có thể trở lại Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế, truyền cảm hứng học tập, đồng hành cùng các thế hệ sinh viên.

Thuỳ Dung cũng đặt mục tiêu trở thành người lãnh đạo có cả phẩm chất và năng lực. Theo cô, bên cạnh chuyên môn, người trẻ cần có tinh thần trách nhiệm, sự chính trực, khả năng lắng nghe, thấu hiểu và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bản thân cô vẫn cần trau dồi tư duy chiến lược, năng lực quản lý và sự bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Ảnh: NVCC

Bên cạnh định hướng nghề nghiệp, Dung còn được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng. Với cô, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh và năng lực chuyên môn. Nữ sinh cho rằng tình yêu quê hương, đất nước cần được cụ thể hóa bằng hành động và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Cô Hoàng Giang, cố vấn học tập lớp 2348A01 nhớ lần đầu gặp Dung trong buổi tiếp nhận sinh viên ngành Quản trị khách sạn. Giữa đông sinh viên mới, Dung tự tin đứng lên phát biểu đại diện, bày tỏ niềm tự hào khi trở thành sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội và Khoa Du lịch.

Ấn tượng ban đầu của cô Giang là một nữ sinh tươi tắn, thông minh, tự tin, có tư duy và khả năng diễn đạt tốt. Khi vào lớp, Dung chủ động ứng cử và được tập thể tín nhiệm giao vị trí lớp trưởng.

Theo cô Giang, qua từng năm học, Dung trưởng thành rõ rệt về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tư duy tổ chức và năng lực lãnh đạo. Trên cương vị lớp trưởng, nữ sinh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn quan tâm, hỗ trợ các thành viên, tạo động lực để tập thể cùng tiến bộ. Ảnh: NVCC

“Điều khiến tôi vui và tự hào nhất không chỉ là những gì Thùy Dung đạt được, mà còn là hành trình trưởng thành của em qua từng năm tháng”, cô Giang chia sẻ.

Khi được hỏi muốn thầy cô, bạn bè nhớ đến mình như thế nào nếu không nhắc đến học bổng, danh hiệu Sinh viên 5 tốt hay giấy khen, Dung mong được nhớ đến là cô gái hoạt bát, chân thành, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

“Em mong điều mọi người nhớ về mình không phải là những gì em đã đạt được, mà là nguồn năng lượng tích cực, sự tử tế và cảm hứng em có thể lan tỏa đến những người xung quanh”, Dung cho biết thêm.