Sức hút từ hoa…

Hoa - một trong những ngành lợi thế của tỉnh Lâm Đồng

Vươn ra thị trường thế giới

Hoa Lâm Đồng rất đa dạng với hơn 400 loài cùng hàng nghìn giống hoa, gồm các giống bản địa truyền thống và nguồn giống nhập khẩu. Hiện toàn tỉnh có diện tích gieo trồng hoa hơn 12.610 ha và được tổ chức sản xuất quanh năm, riêng năm 2026 ước đạt sản lượng khoảng 5.176 triệu cành/năm.

Ngoài tiêu thụ trong nước thì hoa Lâm Đồng còn xuất khẩu đến nhiều thị trường ngoài nước. Dù vậy, tỷ trọng xuất khẩu so với tổng sản lượng hoa của tỉnh khá khiêm tốn (chỉ từ 10 - 11%), cho thấy dư địa mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu còn lớn. Mặt khác, kim ngạch xuất khẩu hoa Lâm Đồng tiếp tục có xu hướng gia tăng, từ khoảng 31 triệu USD năm 2016 tăng lên 87 triệu USD vào năm 2025. Dự kiến năm 2026, xuất khẩu hoa tươi các loại của tỉnh sẽ nằm trong top sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên.

Theo ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương, hoa Lâm Đồng cũng có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Hơn nữa, việc tận dụng các FTA không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường, ưu đãi thuế quan mà còn góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua đó, hoàn thiện quy trình sản xuất, sơ chế, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng những tiêu chuẩn, quy định của thị trường nhập khẩu…

Chung sức lan tỏa thương hiệu

Sau 10 kỳ Festival Hoa Đà Lạt diễn ra thành công, tạo thương hiệu mang dấu ấn riêng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Lâm Đồng tiếp tục tập trung nguồn lực tổ chức lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Đến nay có hàng chục xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”. Bên cạnh chương trình theo kế hoạch, địa phương còn tiếp nhận nhiều đề xuất của các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp trong tỉnh về những hoạt động hưởng ứng bằng nguồn xã hội hóa…

Mới đây, một đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo ngoài trời tại TP Hồ Chí Minh cũng có tờ trình gởi UBND tỉnh về việc xây dựng đề án đồng hành quảng bá, tuyên truyền du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Theo đó, đơn vị này sẵn sàng đồng hành với địa phương bằng việc tài trợ các gói truyền thông ngoài trời, tạo cú hích giúp định vị lại điểm đến Đà Lạt trên bản đồ du lịch Việt Nam lẫn thế giới. Trong đó có đề xuất gói tài trợ truyền thông khoảng 3 tỷ đồng/năm trên hệ thống màn hình Led sân bay và ngoài trời nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch dịp cuối năm, là thời điểm diễn ra các hoạt động lớn như Festival Hoa Đà Lạt…

Hoa cũng có sức hút du khách đến với Lâm Đồng.

Từ thương hiệu đã khẳng định và được quảng bá rộng khắp, có thể nói ngành hoa Lâm Đồng nói chung đang nắm giữ nhiều lợi thế, hướng tới phát triển bền vững trong chặng đường mới. Vì vậy, tới đây, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua kênh truyền thống và các sàn thương mại điện tử lớn. Đồng thời cũng tính đến kết nối mở rộng mạng lưới đường bay, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hoa bằng đường hàng không đến các thị trường tiềm năng trên toàn cầu…

Theo định hướng đến năm 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển diện tích gieo trồng hoa toàn tỉnh đạt 15.000 ha với sản lượng trên 4 tỷ cành/năm và 500 triệu chậu hoa các loại. Trong đó, tập trung hiện đại hóa khâu sản xuất hoa thông qua nhập nội và sử dụng giống mới đạt trên 3.000 ha gieo trồng hàng năm; đồng thời nâng tỷ lệ diện tích hoa từ các giống mới có bản quyền đạt 35 - 40%, phù hợp các quy định để phát triển thị trường xuất khẩu...