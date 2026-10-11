Lâm Đồng: Khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt

Khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I

Tối 10.10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Tham dự chương trình có ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng đại diện các sở, ngành, các nhạc sĩ và văn nghệ sĩ.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Đà Lạt không chỉ được biết đến với danh hiệu “Thành phố ngàn hoa”, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và con người thân thiện, mến khách, mà còn là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

“Mỗi con đường, góc phố, mặt hồ, rừng thông hay từng cánh hoa mỏng manh trong sương sớm Đà Lạt đều mang trong mình những giai điệu riêng, khi dịu dàng, sâu lắng, lúc lại khoáng đạt, miên man”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng Hội trại sáng tác lần này sẽ có thêm nhiều ca khúc mới giàu cảm xúc, có giá trị nghệ thuật, góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc về Đà Lạt - Lâm Đồng và đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ tình cảm của các nghệ sĩ dành cho mảnh đất Đà Lạt - Lâm Đồng

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thay mặt cho các nhạc sĩ tham gia Hội trại sáng tác bày tỏ tình cảm đặc biệt của đội ngũ nghệ sĩ nói chung và các nhạc sĩ nói riêng dành cho mảnh đất Đà Lạt - Lâm Đồng.

“Bằng tình yêu và sự biết ơn với mảnh đất này, vẻ đẹp thiên nhiên cùng sức sống rực rỡ của con người Đà Lạt - Lâm Đồng, chúng tôi mong muốn được đóng góp thêm những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao vào kho tàng văn hóa - nghệ thuật của vùng đất này”, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ.

Thông qua Hội trại sáng tác lần này, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ có những ca khúc mới chất lượng về Đà Lạt - Lâm Đồng

Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ I là hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần cụ thể hóa chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Đáng chú ý, Hội trại có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son… Sự hội tụ của các nhạc sĩ với phong cách sáng tác đa dạng được kỳ vọng sẽ tạo nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc địa phương.

Dự kiến, các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 16.10.