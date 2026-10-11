Cựu nhà vô địch F1 không thích sách self-help

Sebastian Vettel có thói quen đọc đến cuối ngay cả khi nội dung nhàm chán. Ảnh: David W. Cerný/Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Formula 1 năm 2020, Sebastian Vettel, cựu tay đua Công thức 1 (F1) từng 4 lần vô địch thế giới, cho biết anh có tài khoản Netflix nhưng hiếm khi sử dụng. Thay vì xem các chương trình giải trí, tay đua người Đức thường dành thời gian rảnh để đọc sách, báo.

Vettel đặc biệt yêu thích báo và các tạp chí in. Anh nhận xét nhiều bài viết trên Internet có tiêu đề thu hút nhưng nội dung không cung cấp thêm nhiều thông tin đáng kể. Trong khi đó, báo in thường có những bài viết được nghiên cứu kỹ lưỡng, mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về vấn đề được đề cập.

Vettel đọc nhiều chủ đề khác nhau. Đôi khi, anh quyết định đọc một bài viết vì muốn tìm hiểu thêm về nhân vật được nhắc đến trong đó.

Cựu tay đua cũng có thói quen đọc đến cuối, ngay cả khi nội dung nhàm chán, bởi không muốn đưa ra nhận xét khi chưa tìm hiểu đầy đủ. "Tôi không thể đánh giá khi chưa đọc hết mọi thứ", Vettel nói, thừa nhận bản thân thậm chí cảm thấy có lỗi nếu bỏ dở một bài viết.

Cựu tay đua tin rằng việc viết bằng bút giúp thông tin được ghi nhớ sâu hơn. Ảnh: @sebastianvettel.

Dù quan tâm đến nhiều chủ đề, Vettel không mặn mà với dòng sách self-help (sách phát triển bản thân). Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Motor Sport Magazine năm 2019, anh cho biết không đọc những cuốn sách truyền động lực khuyên độc giả liên tục tự nhủ rằng mình là người giỏi nhất hay không ai có thể đánh bại mình.

Theo Vettel, điều quan trọng không phải liên tục khẳng định bản thân vượt trội, mà là tin rằng mình đủ khả năng cạnh tranh và đánh bại những đối thủ hàng đầu.

Đặc biệt, anh ưu tiên sách, báo giấy thay vì phiên bản điện tử, đồng thời yêu thích việc viết thư và ghi chép bằng tay. Cựu tay đua cho rằng viết bằng bút giúp anh ghi nhớ thông tin tốt hơn.

Vettel cũng dành nhiều thời gian đọc tài liệu về môi trường và phát triển bền vững. Tại Canadian Grand Prix năm 2022, anh cho biết đã tìm hiểu kỹ về tác động của hoạt động khai thác dầu cát tại Canada trước khi lên tiếng về vấn đề này.

Sau khi giải nghệ cuối năm 2022, Vettel tiếp tục tìm hiểu về môi trường, nông nghiệp và hệ sinh thái rừng. Năm 2024, anh tiết lộ đang theo học một chương trình đào tạo về nông nghiệp.

Mối quan tâm này còn trở thành chủ đề trao đổi giữa Vettel và những người quen trong giới đua xe. Cuối năm 2025, Helmut Marko, cựu cố vấn của Red Bull Racing, đội đua F1 thuộc tập đoàn nước tăng lực Red Bull, cho biết ông thường xuyên nhận được sách về rừng và nông nghiệp từ Vettel. Hai người cũng trao đổi về cách quản lý, bảo vệ hệ sinh thái, dù không phải lúc nào cũng đồng quan điểm.

"Tôi liên tục nhận được sách từ cậu ấy", Marko chia sẻ với F1-Insider.