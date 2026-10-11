Thị trường bán lẻ TP.HCM chuyển mình trước sự thay đổi sức mua dịp cuối năm

Kinh tế TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm với những tín hiệu khởi sắc từ thị trường bán lẻ. Dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng liên tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đằng sau các con số này là một thực tế rõ nét: người tiêu dùng ngày càng tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước mỗi quyết định chi tiêu.

Ảnh minh hoạ: Hạ Mây

Người tiêu dùng không còn dồn tiền mua sắm cận Tết

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê TP.HCM cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Riêng quý 3/2026 đạt 523.840 tỷ đồng, tăng 15,5%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng chiếm khoảng 699.429 tỷ đồng, tăng 17,2%, riêng tháng 9 tăng 17,6%.

Sự dịch chuyển trong cách rút ví thể hiện rõ qua cơ cấu doanh thu các nhóm hàng ngay từ tháng 9. Thay vì chỉ dồn ngân sách cho nhu cầu ăn uống cận Tết, người tiêu dùng chủ động chi tiêu sớm cho các nhu cầu cải thiện không gian sống, ghi nhận doanh thu nhóm đồ dùng và trang thiết bị gia đình tăng 21,2%, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng bứt phá 41,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhóm lương thực và thực phẩm dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất lại giảm nhẹ 0,9%, cho thấy tâm lý tích trữ thực phẩm dồn dập vào giai đoạn cuối năm đã hạ nhiệt đáng kể.

Điều này buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi tư duy làm thị trường, thay vì dồn toàn lực vào một vài đợt cao điểm sát Tết, các hệ thống bán lẻ đang kéo dài mùa mua sắm và tổ chức khuyến mãi rải rác theo từng giai đoạn. Điển hình như Chương trình khuyến mãi tập trung năm 2026 của TP.HCM được thiết kế hai đợt linh hoạt, trong đó đợt hai kéo dài từ ngày 11/11/2026 đến 2/2/2027.

Chia sẻ về sự thay đổi này với Tri thức & Cuộc sống, chị Phương Anh (TP.HCM) cho biết: "Hiện nay gia đình tôi không còn thói quen dồn tiền mua sắm một lần vào dịp cận Tết. Tôi ưu tiên mua rải rác theo các đợt khuyến mãi lớn trong năm khi có nhu cầu thực sự, vừa chọn được hàng hóa chất lượng, minh bạch nguồn gốc lại vừa tối ưu được ngân sách".

Doanh nghiệp tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng Tết

Để ứng phó với bài toán chi tiêu thông minh của người tiêu dùng, các doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất lớn tại TP.HCM đã chủ động khởi động kế hoạch nguồn hàng cho Tết Đinh Mùi 2027 ngay từ quý 3/2026, tập trung vào việc gia tăng sản lượng hàng thiết yếu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào.

Trong đó, Saigon Co.op đã triển khai kế hoạch tạo nguồn hàng Tết từ tháng 8/2026, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc đối với nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây và thủy hải sản nhằm minh bạch thông tin trên toàn chuỗi cung ứng.

Song song đó, hệ thống SATRA dành hơn 376 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, tăng 10,8% so với năm trước. Riêng lượng thực phẩm tươi sống dự kiến tăng 16,7%, rau củ quả tăng 22%, đồng thời lên kế hoạch chạy 6 kỳ khuyến mãi từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 với khoảng 700-1.000 mặt hàng mỗi kỳ.

Về phía nhà sản xuất, VISSAN cũng bắt đầu đưa vào sản xuất hàng Tết từ đầu tháng 9/2026 với tổng giá trị nguồn hàng đạt khoảng 506 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Chuyển trọng tâm sang bán đúng nhu cầu

Trọng tâm của mùa kinh doanh cuối năm nay không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa dự trữ mà đã chuyển dịch sang tiêu chí bán đúng hàng, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Đối với người tiêu dùng TP.HCM, giá cả không còn là yếu tố duy nhất quyết định hành vi mua sắm, mà chất lượng, sự tiện lợi và nguồn gốc sản phẩm mới là những tiêu chuẩn hàng đầu.

Việc kết hợp linh hoạt giữa các kênh bán hàng trực tiếp và giao hàng tận nơi trực tuyến đang giúp các nhà bán lẻ mở rộng khả năng tiếp cận. Trong bối cảnh sức mua tiếp tục phục hồi tích cực, khả năng dự báo chính xác nhịp tăng trưởng và thích ứng linh hoạt với sự dịch chuyển của nhu cầu sẽ là chìa khóa quyết định thắng lợi cho các doanh nghiệp bán lẻ trong mùa cao điểm cuối năm.

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