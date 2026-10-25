Sức hút Khe Sanh

Hương sắc mùa cà phê

Sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển bằng ô tô từ Đồng Hới, chúng tôi đến Khe Sanh. Đón chúng tôi là cơn mưa nhẹ trong buổi sáng mùa thu tháng 10 nơi phố núi. Đến đầu giờ chiều, trời bắt đầu hửng nắng nhưng thời tiết se lạnh, đủ để cảm nhận khí hậu khác biệt của Khe Sanh.

Từ cuối tháng 9-12 là mùa thu hoạch cà phê Arabica (cà phê Chè), còn từ tháng 2-5 là mùa thu hoạch cà phê Liberica (cà phê Mít) ở Khe Sanh. Những vườn cà phê chín đỏ rực là điểm đến hấp dẫn để check-in, khám phá cho những ai yêu thích cà phê.

Tham gia các hoạt động “Khe Sanh Coffee tour” của Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam Khe Sanh, chúng tôi được đến tận vườn cà phê của các nông hộ, lắng nghe câu chuyện 100 năm cà phê Khe Sanh, trải nghiệm hái cà phê, tự tay chế biến để pha cho mình một ly cà phê thơm ngon.

Du khách trải nghiệm hái cà phê ở Khe Sanh - Ảnh: C.N

Năm 1926, nhà thực vật học người Pháp Eugène Poilane đã đưa những cây cà phê đầu tiên đến trồng ở Khe Sanh. Trải qua một thế kỷ với nhiều thăng trầm lịch sử, cây cà phê trên vùng đất Khe Sanh vẫn bền bỉ bén rễ, phát triển hiệu quả, dần trở thành cây trồng chủ lực ở phía Tây Quảng Trị.

Phát huy lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cùng những thay đổi trong phương thức canh tác, thu hoạch và chế biến, những người nông dân nơi đây đã tạo ra thương hiệu riêng cho cà phê Khe Sanh, đưa sản phẩm đến với thị trường các tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu.

Không chỉ vậy, tham gia hành trình trải nghiệm “Khe Sanh Coffee tour”, chúng tôi còn được tìm hiểu, khám phá đời sống văn hóa độc đáo của người Pa Kô, Vân Kiều, những chủ nhân thực sự của vùng cà phê cao nguyên.

Anh Lucas, du khách đến từ Cộng hòa Séc, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Khe Sanh. Ở đây, khí hậu mát mẻ, khung cảnh lãng mạn. Đặc biệt, qua trải nghiệm “Khe Sanh Coffee tour”, tôi khám phá được nhiều điều thú vị về cà phê Khe Sanh. Cà phê ở đây rất ngon, ngon hơn cả ở châu Âu. Nếu có dịp, tôi sẽ cùng gia đình quay trở lại Khe Sanh”.

Khám phá những địa chỉ đỏ

Đến Khe Sanh, du khách không chỉ được khám phá nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương, mà còn có thể tìm hiểu các di tích lịch sử. Di chuyển theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, cách trung tâm xã Khe Sanh khoảng 5km, chúng tôi đến di tích sân bay Tà Cơn. Giữa không gian rộng lớn ngập tràn sắc xanh, chúng tôi tản bộ tham quan di tích, tìm hiểu hiện vật được trưng bày ở đây.

Sân bay Tà Cơn đang trưng bày 4 chiếc máy bay còn nguyên vẹn, cùng xác máy bay thuộc nhiều loại khác nhau; 3 xe tăng, các loại pháo, vỏ bom, đạn… Tại di tích, còn có các hầm, hào công sự cùng các lô cốt, khu doanh trại quân đội Mỹ được phục dựng. Nhờ thế, chúng tôi cũng như những du khách đến đây hiểu hơn về sân bay, căn cứ quân sự chiến lược trọng điểm của quân đội Mỹ thuộc tập đoàn cứ điểm Khe Sanh, trong giai đoạn 1966-1968.

Di tích sân bay Tà Cơn, địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Khe Sanh - Ảnh: C.N

Đặc biệt, nơi đây có Bảo tàng Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh, nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật, tư liệu, hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, với dấu ấn là chiến thắng vang dội năm 1968 trong chiến dịch Đường 9-Khe Sanh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Minh, Phó Trưởng ban quản lý di tích sân bay Tà Cơn cho biết: “Di tích sân bay Tà Cơn được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia năm 1986. Hiện nay đang là mùa thấp điểm du lịch nhưng mỗi ngày di tích vẫn đón tiếp khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Mùa này chủ yếu là khách quốc tế, đến từ Mỹ, các nước châu Âu, châu Á… Thời gian qua, di tích thường xuyên được quan tâm duy tu, bảo dưỡng, chỉnh trang nhằm gìn giữ các hiện vật trưng bày, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá lịch sử của du khách”.

Với những du khách yêu lịch sử, đến Khe Sanh, ngoài di tích sân bay Tà Cơn, du khách còn có thể tìm hiểu, khám phá tuyến đường 9, Làng Vây và những địa danh gắn với lịch sử vùng đất này…

Đắm mình giữa thiên nhiên

Khe Sanh không chỉ là một địa danh lịch sử hào hùng mà còn là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ và khí hậu trong lành. Những ngọn núi trùng điệp, đồi cây xanh mướt và các thung lũng rộng lớn tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, mộng mơ.

Được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” ở Quảng Trị, Khe Sanh mang đến cho du khách không khí mát mẻ, trong lành vào mỗi sáng, cái se lạnh khi chiều buông. Theo gợi ý của các bạn hướng dẫn viên Công ty TNHH Khám phá Khe Sanh, chúng tôi quyết định trải nghiệm săn mây trên những cánh đồng điện gió.

Ở đây có những cánh đồng điện gió, như Liên Lập, Amacao, cao điểm 689… Để săn được mây, chúng tôi phải chọn ngày thời tiết đẹp, có độ ẩm cao. Khoảng 5 giờ sáng là thời điểm lý tưởng để săn mây. Lúc này trời vẫn còn trong, mây chưa tan hết, bình minh đang dần lên, tạo nên một bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp. Hiện ra trước mắt chúng tôi là biển mây bồng bềnh giữa những ngọn núi cao nhấp nhô, như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh.

Từ cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 1 năm sau, du khách sẽ được trải nghiệm ngắm rừng phong hương mùa thay lá bên hồ Rào Quán, xã Hướng Phùng (giáp khu vực xã Khe Sanh). Thời điểm lá chuyển màu đẹp đến sớm hay muộn tùy từng năm. Đến đây, du khách có thể du ngoạn ngắm rừng thay lá, chụp ảnh, cắm trại giữa thiên nhiên, chèo SUP trên hồ khi đủ điều kiện an toàn hoặc trải nghiệm gói camping SUP rừng Phong Hương 2 ngày 1 đêm...

Ông Hoàng Đức Trường Sinh, Giám đốc Công ty TNHH Khám phá Khe Sanh cho biết, để kích cầu du lịch mùa thấp điểm, công ty muốn thu hút du khách bằng những trải nghiệm đáng đi, đúng mùa và có mức chi phí hợp lý, chứ không đơn thuần giảm giá tour. Trên một số sản phẩm, công ty có công bố ưu đãi cho nhóm trên 5 khách, khách hàng thân thiết và chính sách đặt cọc linh hoạt; mức áp dụng cụ thể sẽ theo điều kiện của từng tour. Bên cạnh đó, công ty đang định hướng xây dựng các gói kết hợp tour-lưu trú-ăn uống-phương tiện với giá trọn gói dễ lựa chọn; ưu đãi thêm cho khách đi ngày thường, nhóm bạn, gia đình và khách quay lại Khe Sanh. Công ty cũng tăng cường liên kết với khách sạn, homestay, quán cà phê và các đối tác du lịch để cùng quảng bá, chia sẻ nguồn khách. Một giải pháp quan trọng nữa là tổ chức lịch khởi hành linh hoạt, tư vấn trước về thời tiết và có phương án điều chỉnh trải nghiệm khi điều kiện không bảo đảm. Đồng thời,tập trung truyền thông bằng hình ảnh, video thực tế...

"Chúng tôi kỳ vọng khi mỗi mùa đều có một sức hút riêng để níu chân du khách, Khe Sanh sẽ không chỉ là điểm đến trong mùa hè, mà từng bước trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn suốt bốn mùa. Qua đó, doanh nghiệp và người dân địa phương cũng có thêm việc làm, thu nhập ổn định hơn”, ông Đức chia sẻ.