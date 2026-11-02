Nâng cấp, mở rộng mạng lưới nước sạch, phục vụ hơn 31.000 hộ dân

Dự án sẽ tập trung nâng cấp, mở rộng 14 cụm công trình cấp nước tại các xã: Lệ Ninh, Tân Mỹ, Trường Phú, Kim Phú, Kim Điền, Minh Hóa, Tuyên Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Tân Gianh, Bắc Trạch, Phú Trạch, Nam Hải Lăng, Triệu Phong, Ái Tử, Khe Sanh, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Lìa. Sau khi hoàn thành, tổng công suất cấp nước dự kiến đạt khoảng 23.200m³/ngày đêm, phục vụ khoảng 31.302 hộ dân.

Quảng Trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ hộ gia đình khu vực đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92% - Ảnh: N.L.M

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, mở rộng và kết nối các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung hiện có nhằm khôi phục, nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác công trình; mở rộng phạm vi phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cung cấp nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, ổn định và liên tục cho người dân. Đồng thời phát huy hiệu quả tài sản, hạ tầng cấp nước đã được đầu tư; tăng cường kết nối, liên thông hệ thống cấp nước giữa các khu vực. Qua đó, góp phần nâng cao tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; giảm tỉ lệ công trình hoạt động kém bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch nông thôn theo hướng đồng bộ, hiệu quả, bền vững.

Cụ thể, có 8 hạng mục được triển khai, gồm: Nâng cấp, hoàn thiện công trình cấp nước Hải Chánh; nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước trên địa bàn phía Nam tỉnh Quảng Trị (xã Khe Sanh, xã Ba Lòng, xã Hướng Hiệp, xã Lìa); xây dựng cụm nhà máy nước Kim Phú-Kim Điền-Minh Hóa; nâng cấp, mở rộng cụm công trình cấp nước trên địa bàn xã Tuyên Phú; nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt ODA Quảng Trạch; nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước trên địa bàn phía Bắc tỉnh Quảng Trị (xã Phú Trạch, xã Trường Phú, xã Tân Mỹ và xã Lệ Ninh); nâng cấp, mở rộng nhà máy cấp nước Tân Lương-Quảng Trị (xã Triệu Phong và xã Ái Tử); nâng cấp, mở rộng các cụm công trình cấp nước trên địa bàn xã Bắc Trạch.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Đồng thời sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Được biết, nhằm phát triển hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên thông, bền vững; bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, liên tục cho người dân, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ hộ gia đình khu vực đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92%, tỉ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%. Định hướng đến năm 2050, phấn đấu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.