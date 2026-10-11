Động lực cho phát triển

Giá trị được tạo nên

Những sản phẩm dược liệu được làm ra trên vùng đất Quảng Trị đã có mặt tại thị trường Mỹ. Gần 10.000 đơn vị sản phẩm gồm trà cần tây, trà tía tô và cao cà gai leo dạng bột hòa tan của Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân được xuất khẩu chính ngạch trong những ngày đầu năm 2026. Không chỉ mở thêm một thị trường, dấu mốc này ghi nhận nỗ lực nâng giá trị cây dược liệu bản địa bằng sản xuất theo tiêu chuẩn, chế biến và xây dựng thương hiệu.

Kết quả ấy đến từ quá trình doanh nghiệp thay đổi cách làm, từng bước chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đầu tư công nghệ và hoàn thiện sản phẩm. Những cây dược liệu quen thuộc vì thế không chỉ được khai thác ở dạng nguyên liệu mà trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng.

Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân chú trọng đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm - Ảnh: M.H

Bước vào thị trường có những yêu cầu cao hơn cũng đồng nghĩa doanh nghiệp phải tiếp tục nâng chuẩn. Bà Trần Lê Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân chia sẻ: “Thị trường càng mở rộng thì yêu cầu đối với doanh nghiệp càng cao. Chúng tôi xác định phải tiếp tục chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đầu tư công nghệ, kiểm soát chất lượng và hoàn thiện sản phẩm. Điều doanh nghiệp hướng đến không chỉ là có thêm một thị trường xuất khẩu mà phải tạo được đầu ra ổn định, xây dựng thương hiệu để sản phẩm dược liệu Quảng Trị có thể đứng vững lâu dài”.

Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, anh Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Nhân Phát, xã Cam Hồng, đang điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí, vật liệu xây dựng và kết cấu thép. Với 3 xưởng sản xuất, doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, đồng thời từng bước mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh.

Trong quá trình phát triển, Tôn Nhân Phát chú trọng cải tiến sản phẩm, đầu tư cho sản xuất và đổi mới phương thức quản trị. Việc duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất không chỉ tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp mà còn tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp nguồn lực cho kinh tế địa phương. Trước những thay đổi không ngừng của thị trường, doanh nghiệp tiếp tục đặt trọng tâm vào công nghệ, quản trị và mở rộng thị trường để nâng sức cạnh tranh.

Anh Trần Văn Tuấn cho biết: “Thị trường thay đổi rất nhanh nên doanh nghiệp trẻ không thể bằng lòng với cách làm cũ. Chúng tôi đang tập trung đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, ứng dụng số trong quản lý và chủ động tìm kiếm thị trường để nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tôi cho rằng, doanh nghiệp phát triển không chỉ được đo bằng quy mô hay doanh thu, mà còn ở khả năng tạo việc làm, đóng góp cho địa phương và tạo ra những giá trị bền vững. Với doanh nhân trẻ, điều quan trọng là dám đổi mới, dám đầu tư và đủ năng lực thích ứng để nắm bắt những cơ hội phát triển mới”.

Hợp lực để mở rộng dư địa

Những nỗ lực đổi mới ở từng doanh nghiệp đang diễn ra trong bối cảnh kinh tế Quảng Trị có thêm những điều kiện thuận lợi cho phát triển. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,42%. Một số dự án động lực như Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La giai đoạn 1, Bến cảng số 1, 2 Mỹ Thủy và giai đoạn 1 Khu công nghiệp Quảng Trị đã đi vào hoạt động, mở thêm không gian cho sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường.

Quảng Trị xác định đầu tư và phát triển doanh nghiệp là chính sách kinh tế quan trọng, nguồn lực then chốt cho phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, kinh tế tư nhân là động lực. Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Cơ hội phát triển rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục đổi mới, nâng sức cạnh tranh và tận dụng tốt những dư địa đang mở ra.

Theo ông Võ Thái Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh, cơ hội của doanh nghiệp địa phương đang mở rộng từ hạ tầng kết nối, năng lượng sạch, nông nghiệp đến kinh tế xanh. Tuy nhiên, lợi thế sẵn có chỉ thực sự trở thành cơ hội khi chính doanh nghiệp nâng cao được năng lực nội tại. Đó là chuyển sang quản trị hiện đại, số hóa, tăng liên kết chuỗi, phát triển theo tiêu chuẩn xanh và từng bước chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng năng suất, chất lượng, thương hiệu và giá trị khác biệt.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Tôn Nhân Phát - Ảnh: M.H

Yêu cầu liên kết càng rõ hơn khi phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nguồn lực đầu tư cho công nghệ, thiết bị và nhân lực còn hạn chế. Theo ông Hiệp, khi các doanh nghiệp chủ động liên kết, chia sẻ nguồn lực và cùng nâng cao tiêu chuẩn, sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp địa phương sẽ từng bước được nâng lên.

Sau hợp nhất, Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với phương châm “Đoàn kết-hợp tác-đổi mới-phát triển”. Hội hiện có hơn 300 doanh nghiệp hội viên. Thời gian qua, bên cạnh kiện toàn tổ chức, hội chú trọng kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Trong giai đoạn tới, hội tập trung nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và mở rộng thị trường. Đồng thời, kết nối hội viên với các tổ chức tín dụng, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đối tác trong, ngoài tỉnh để tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và cơ hội hợp tác. “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chủ động liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển, để mỗi doanh nghiệp không phải tự xoay xở trước những khó khăn, thách thức mà có thêm nguồn lực nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới”, ông Võ Thái Hiệp chia sẻ.

Cùng với sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được triển khai; những khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dự án động lực, trọng điểm được rà soát để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện đưa nguồn lực vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong không gian kinh tế ngày càng rộng mở, cửa khẩu, cảng biển, khu công nghiệp, logistics hay thương mại điện tử có thể tạo thêm những cơ hội mới. Nhưng để cơ hội trở thành giá trị thực, điều quan trọng là năng lực thích ứng và tinh thần liên kết của mỗi doanh nhân. Khi doanh nghiệp lớn lên từ những giá trị của quê hương và đủ sức đưa những giá trị ấy đi xa, sự trưởng thành của đội ngũ doanh nhân cũng trở thành một động lực cho phát triển kinh tế Quảng Trị trong giai đoạn mới.