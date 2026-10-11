Hưng Yên: Làm sạch, kết nối liên thông dữ liệu y tế, đất đai, an sinh xã hội

Hiện tỉnh Hưng Yên có hàng vài chục ha đất nông nghiệp đang bị để hoang. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã đạt được những bước tiến quan trọng, đi vào chiều sâu và tạo ra những kết quả thực chất.

Về hạ tầng và dữ liệu, mạng cáp quang và phủ sóng di động đã phủ khắp 100% xã, phường của tỉnh. Khung quản trị dữ liệu từng bước được hoàn thiện. Kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm IOC tỉnh đã kết nối, tích hợp giám sát dữ liệu trên 20 lĩnh vực cốt lõi.

Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh đạt kết quả vượt trội. Tiêu biểu, 100% học sinh các cấp được lập học bạ số; 100% hồ sơ cán bộ, công chức được đồng bộ hóa; dữ liệu y tế, đất đai, an sinh xã hội được làm sạch và kết nối liên thông mạnh mẽ.

Về công tác chỉ đạo và thể chế, Tỉnh ủy Hưng Yên đã kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh theo Quyết định số 691-QĐ/TU ngày 28/8/2026, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Toàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung hoàn thiện hạ tầng, quy trình nghiệp vụ và các cơ chế chính sách dùng chung cho cả khối Đảng và khối chính quyền.

Về phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội, tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của tỉnh đạt tới 99,6%.

Tỷ lệ thu nhận tài khoản định danh điện tử VNeID của tỉnh đạt trên 90%; các ứng dụng như Sổ tay đảng viên điện tử, Bệnh án điện tử, KIOSK y tế thông minh hay các mô hình "Bình dân học vụ số," "Kết nối số - Mặt trận đồng hành cùng nhân dân" đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại tiện ích thiết thực cho từng người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên Thái Thị Thu Hường cho biết, tiến trình chuyển đổi số của tỉnh vẫn đang đứng trước những thách thức và "điểm nghẽn" không nhỏ như hạ tầng, thiết bị đầu cuối tại một số nơi chưa đồng bộ.

Chiều 9/10/2026, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành có lúc còn manh mún, chưa tạo thành dòng chảy dữ liệu liên thông hoàn chỉnh.

Tỷ lệ hồ sơ quá hạn ở một số lĩnh vực như đất đai vẫn còn; nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên sâu tại cơ sở còn thiếu; nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin luôn rình rập.

Năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Ngày Chuyển đổi số với chủ đề hết sức hành động và mang tính chiến lược: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.”

Chủ đề này đặt ra yêu cầu phải chuyển dịch mạnh mẽ, không dừng lại ở việc tuyên truyền nhận thức hay làm phong trào mà phải tạo ra sản phẩm thật, dữ liệu thật, giá trị thật và hiệu quả thực chất đo lường được.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 phát huy hiệu quả cao nhất và lan tỏa sâu rộng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tăng tốc giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn", lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi.

Các cấp, các ngành phải tập trung cao độ cho Chiến dịch hành động “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân, phải coi dữ liệu là tài nguyên quan trọng nhất; đẩy nhanh tiến độ tạo lập, làm sạch, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, cán bộ công chức, về Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.”

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các địa phương, lực lượng công an và các nhà mạng đồng loạt ra quân Chiến dịch "Ngày hội toàn dân học tập số" trong suốt tháng 10/2026; phát huy tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân,” phổ cập kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng an toàn trên mạng và bảo vệ tài khoản cá nhân.

Đối với Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin triển khai các chương trình đồng hành, cung cấp giải pháp số ưu đãi (văn phòng số, hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng AI, kê khai thuế...) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Phấn đấu 100% các cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống, tuyến phố văn minh của tỉnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.../.