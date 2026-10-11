Xu thế dòng tiền: Cơ hội tạo đáy ngắn hạn?

VN-Index và đường trung bình giá 20 phiên.

Tốc độ giảm chậm lại trong vùng hỗ trợ được các chuyên gia đánh giá tích cực, nhất là với nền thanh khoản tiếp tục duy trì rất thấp. Đây là tín hiệu nguồn cung giá thấp đang thu hẹp.

Dù vậy sự thận trọng trong các đánh giá vẫn còn: Các chuyên gia nhìn nhận áp lực bán giảm mới là biểu hiện của sự thăm dò khi nhà đầu tư kỳ vọng vùng đáy ngắn hạn trong quá khứ sẽ được giữ vững. Ngoài ra việc VN-Index phục hồi từ mức 1730 điểm có yếu tố “đỡ trụ” trong khi độ rộng vẫn tiêu cực. Tín hiệu quan trọng của việc hình thành đáy là khả năng hấp thụ nguồn cung mạnh, do đó có ý kiến thậm chí trông đợi một nhịp rung lắc rủ bỏ dứt khoát hơn.

Một trong những yếu tố cơ bản hỗ trợ thị trường tới đây là kết quả kinh doanh quý 3/2026. Các chuyên gia không trông đợi một xu hướng tăng trên diện rộng nhờ mạch thông tin này, mà thiên về những biến động phân hóa ở cổ phiếu. Do đó nhà đầu tư được khuyến cáo thận trọng và chỉ nên tham gia mua chọn lọc.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Biến động tuần qua cho thấy VN-Index dễ phục hồi trở lại khi lùi xuống quanh 1,730 điểm – ngưỡng hỗ trợ anh chị kỳ vọng trong trao đổi tuần trước. Thanh khoản duy trì rất thấp có thể xem là tín hiệu của áp lực bán suy giảm trong vùng hỗ trợ? Liệu những tín hiệu đó đã đủ tin cậy để xác nhận đáy của nhịp điều chỉnh này?

Điều kiện tin cậy đầu tiên, theo tôi, là VN-Index phải lấy lại vùng vận động trên ngưỡng 1780 điểm - khi đó mới có cơ sở để kỳ vọng một nhịp hồi phục đủ tin cậy.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần. VN-Index kết tuần 1735,09 điểm, giảm -0,15%, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 11,4% so với tuần trước, dưới mức trung bình.

Thị trường tuần qua phân hóa tương đối tích cực, nhiều các cổ phiếu vốn hóa trung bình, nhỏ vẫn phục hồi tăng giá tốt trong khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá đáy tháng 8/2026. Tuy nhiên với VN-Index hiện vẫn chưa đủ độ tin cậy để xác nhận đáy của nhịp điều chỉnh này. Bởi lẽ VN-Index vẫn đang chịu áp lực chính từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó VN30 với vốn hóa khoảng 252+- tỉ USD, chiếm 62% vốn hóa toàn thị trường vẫn đang có diễn biến kém tích cực, trong tuần VN30 có thời điểm giảm dưới giá thấp nhất tháng 8/2026.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

VN-Index liên tục kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1725–1740 điểm trong tuần qua, đi kèm thanh khoản HoSE duy trì ở mức thấp, khoảng 13 nghìn tỷ đồng/phiên, so với mức 15–16 nghìn tỷ đồng/phiên trong tháng 8. Diễn biến này cho thấy nguồn cung giá thấp đang thu hẹp, nhưng đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng và sự thiếu vắng của dòng tiền mua chủ động. Đáng chú ý, khả năng giữ điểm của chỉ số chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường vẫn tiêu cực và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tích lũy trong vùng 1715–1740 điểm trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Việc vượt vùng kháng cự 1765–1770 điểm với thanh khoản cải thiện sẽ là tín hiệu xác nhận đáng tin cậy hơn cho khả năng tạo đáy.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc VN-Index lùi về vùng 1730 điểm rồi phục hồi trong tuần qua khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã chạm đáy. Tuy nhiên, theo phân tích kỹ thuật, những tín hiệu hiện tại mới chỉ đủ để tăng xác suất của một nhịp hồi, chưa đủ cơ sở xác nhận đáy.

Thanh khoản duy trì ở mức thấp tại vùng hỗ trợ thường được hiểu là dấu hiệu áp lực bán đã suy yếu. Nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần. Thanh khoản thấp còn có thể phản ánh việc bên mua chưa sẵn sàng quay lại, và trong trường hợp đó, nhịp tăng dễ chỉ mang tính hồi kỹ thuật. Các đáy thị trường rõ nét thường đi kèm một phiên bán tháo với khối lượng lớn, sau đó là lực cầu bắt đáy xuất hiện. Đáy hình thành lặng lẽ trong giai đoạn tích lũy kéo dài cũng có thể xảy ra, tuy nhiên cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng và chưa cho rằng các tín hiệu hiện tại đủ để xác nhận đáy. VN-Index cân bằng quanh 1730 điểm trong bối cảnh thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán đã chậm lại, nhưng trạng thái này mang tính thăm dò nhiều hơn là xác lập đáy. Chỉ số chưa thực sự kiểm định ngưỡng tâm lý 1700 điểm - một vùng đáy đáng tin cậy thường chỉ hình thành khi thị trường thử thách ngưỡng quan trọng, thậm chí xuyên qua rồi phục hồi trở lại, qua đó cho thấy lực cầu đủ sức hấp thụ nguồn cung.

Vì vậy, vẫn nên tính đến kịch bản thị trường có một nhịp rũ bỏ xuống dưới 1700 điểm nếu các biến số rủi ro bên ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, khi lợi suất trái phiếu Mỹ còn neo ở vùng cao và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh. Điều kiện tin cậy đầu tiên, theo tôi, là VN-Index phải lấy lại vùng vận động trên ngưỡng 1780 điểm - khi đó mới có cơ sở để kỳ vọng một nhịp hồi phục đủ tin cậy.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Chỉ vài tuần nữa là số liệu báo cáo tài chính quý 3 dồn dập được công bố. Anh chị đánh giá cơ hội thị trường hình thành sóng phục hồi như thế nào, hay sẽ chỉ là những biến động mang tính phân hóa?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Kết quả kinh doanh quý 3/2026 được kỳ vọng tạo lực đỡ cho thị trường, tuy nhiên xu hướng phân hóa nhiều khả năng vẫn chiếm ưu thế trong quý cuối năm. Triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tích cực với EPS toàn thị trường năm 2026 dự kiến tăng 33% so với cùng kỳ, dù mức tăng chỉ khoảng 17% nếu loại trừ đóng góp đột biến từ VIC. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ một vài nhóm như bất động sản (+79%), nguyên vật liệu (+44%) và hàng tiêu dùng thiết yếu (+27%),... nhờ hoạt động bàn giao dự án, đẩy mạnh đầu tư công và sự phục hồi của tiêu dùng.

Mặc dù định giá VN-Index đã trở về vùng tương đối hấp dẫn với P/E 13.5 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 15.1 lần, tôi cho rằng dư địa phục hồi của thị trường vẫn chịu hạn chế bởi (1) mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao và (2) rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, khả năng xuất hiện một nhịp tăng đồng thuận trên diện rộng trong quý 4 chưa thực sự rõ ràng, dòng tiền trên thị trường đang tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng tích cực và dư địa tăng trưởng trong 2H2026.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi nghiêng về kịch bản phân hóa hơn là một sóng phục hồi đồng thuận. Tăng trưởng GDP quý 3 ở mức cao là nền tảng tích cực cho lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng bức tranh sẽ không đồng đều. Chi phí đầu vào và chi phí vốn cùng tăng khiến biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp chịu sức ép, nên tăng trưởng doanh thu chưa chắc chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận tương ứng.

Vì vậy, mùa báo cáo quý 3 nhiều khả năng tạo ra các nhịp hồi theo từng nhóm ngành và từng cổ phiếu, thay vì kéo cả thị trường đi lên. Dòng tiền sẽ ưu tiên những doanh nghiệp giữ được biên lợi nhuận và có kết quả vượt kỳ vọng, chẳng hạn ở nhóm Bán lẻ hay Dầu khí. Để hình thành một sóng phục hồi rõ ràng hơn, thị trường cần thêm sự cải thiện của thanh khoản và áp lực bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt; kết quả kinh doanh là chất xúc tác cần thiết, nhưng riêng yếu tố này có thể chưa đủ.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi số liệu báo cáo tài chính quý 3 lần này nhiều khả năng sẽ tạo ra biến động mang tính phân hoá trên thị trường hơn là một đợt sóng phục hồi. Khi thị trường vừa trải qua nhịp điều chỉnh và thanh khoản còn thấp, nhà đầu tư thường thận trọng hơn và đòi hỏi bằng chứng cụ thể về lợi nhuận. Dòng tiền vì vậy có xu hướng đổ vào những doanh nghiệp có kết quả vượt kỳ vọng, triển vọng quý 4 rõ ràng, trong khi cổ phiếu có lợi nhuận kém hoặc đã tăng nóng trước đó dễ bị bán ra. Chỉ số chung có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ, nhưng bên dưới là sự dịch chuyển lớn giữa các nhóm ngành.

Các đáy thị trường rõ nét thường đi kèm một phiên bán tháo với khối lượng lớn, sau đó là lực cầu bắt đáy xuất hiện. Đáy hình thành lặng lẽ trong giai đoạn tích lũy kéo dài cũng có thể xảy ra, tuy nhiên cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Ông Lê Minh Nguyên

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, nhà đầu tư có thể nhận thấy nhiều cổ phiếu đầu ngành trong các nhóm ngành như khu công nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, hóa chất, dệt may, xây dựng… đang phục hồi tốt, tạo 2 đáy ngắn trung hạn trong khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh. Nhiều doanh nghiệp chất lượng khá tốt, tăng trưởng, giá cổ phiếu sau thời gian dài điều chỉnh, tích lũy đã về các vùng định giá tương đối hấp dẫn, mức P/E thấp, P/B thấp trong lịch sử.

Do đó trong giai đoạn đón nhận các thông tin kết quả kinh doanh quý 3/2026, thị trường sẽ phân hóa theo chất lượng và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chất lượng tốt sẽ hình thành nhịp phục hồi trước thị trường chung.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Với những số liệu vĩ mô quý 3/2026 vừa được công bố, anh chị đánh giá áp lực lạm phát và tỷ giá những tháng cuối năm như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá áp lực lạm phát những tháng cuối năm vẫn ở mức đáng lưu ý. CPI tháng 9 đã tăng trên 5% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá năng lượng và một số nhóm dịch vụ như giáo dục, trong khi bình quân 9 tháng ở quanh 4.5%. Với giá dầu thế giới còn neo quanh 100 USD/thùng và nhu cầu tiêu dùng thường tăng vào cuối năm, lạm phát khó hạ nhiệt nhanh. Dù vậy, lạm phát cơ bản vẫn thấp hơn lạm phát chung, cho thấy áp lực chủ yếu đến từ phía chi phí và vẫn trong tầm kiểm soát.

Về tỷ giá, từ đầu năm đến nay tỷ giá trong nước tương đối ổn định, nhưng áp lực giai đoạn cuối năm sẽ lớn hơn. Đồng USD đang mạnh lên khi lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán, cộng thêm nhu cầu ngoại tệ theo mùa vụ. Hàm ý quan trọng với thị trường là dư địa nới lỏng tiền tệ không còn nhiều, mặt bằng lãi suất khó giảm trong ngắn hạn. Vì vậy, bên cạnh kết quả kinh doanh quý 3, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến lãi suất và tỷ giá.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Giá xăng và dầu Diesel tiếp tục tăng trong tháng 9 và là nguyên nhân chính khiến cho nhóm giao thông (tỷ trọng 9,98%) tăng 3,97% MoM, tăng 11,67% YoY, qua đó làm cho CPI tháng 9 tăng 5,08% YoY, bình quân 9 tháng tăng 4,52%, cao hơn mục tiêu cả năm (4,5%), lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Lạm phát cao kéo dài gây sức ép, làm xói mòn sức mua của người dân, đặc biệt khi tiền lương không tăng tương ứng với giá cả.

Do đó kiểm soát lạm phát, giảm chi phí năng lượng là trọng tâm điều hành hiện nay của các chính phủ trên thế giới hiện nay. Như ở Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga đến tháng 4/2027 theo một giấy phép chung được ban hành ngày 9/10. Tổng thống Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đạt được với Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm. Ở trong nước Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhất trí với ý kiến của Bộ Tài chính về nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ giao thêm chỉ tiêu về kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027 để đảm bảo đồng bộ với các chỉ đạo liên quan đến phát triển kinh tế xã hội.

Do đó, theo tôi áp lực lạm phát trong quý 4/2026 vẫn cao do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, gián đoạn chuỗi cung ứng trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông diễn biến rất phức tạp, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm. Tuy nhiên Chính phủ vẫn sẽ điều hành, kiểm soát tốt, giảm bớt phần nào nhờ việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào.

Đối với tỉ giá, tỷ giá tiếp tục ổn định, xu hướng giảm nhẹ từ tháng 8. Đà giải ngân tích cực của dòng vốn FDI và việc một số ngân hàng huy động được ngoại tệ thông qua các khoản tín dụng với nước ngoài đã giúp cho nguồn cung trở nên dồi dào hơn là yếu tố chính hỗ trợ cho thị trường trong nước. Bên cạnh cán cân thương mại trong tháng 9 đã chuyển sang thặng dư lần đầu tiên trong năm 2026, qua đó hỗ trợ phần nào cho tỷ giá.

Tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tích lũy trong vùng 1715–1740 điểm trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Việc vượt vùng kháng cự 1765–1770 điểm với thanh khoản cải thiện sẽ là tín hiệu xác nhận đáng tin cậy hơn cho khả năng tạo đáy.

Ông Nguyễn Việt Anh

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Áp lực lạm phát được dự báo tiếp tục hiện hữu trong quý 4/2026, trong khi rủi ro tỷ giá nhìn chung vẫn ở mức kiểm soát được. CPI tháng 9 tăng 5.08% so với cùng kỳ, đưa mức tăng bình quân 9 tháng lên 4.52%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4.5%.

Áp lực chủ yếu đến từ giá năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài, với giá dầu Brent dự kiến duy trì quanh 90–95 USD/thùng trong quý 4. Theo đó, CPI bình quân năm 2026 có thể đạt khoảng 4.8%, vượt nhẹ mục tiêu đề ra.

Đối với tỷ giá, mặc dù áp lực có thể gia tăng khi Fed được dự báo nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong quý 4, nguồn cung ngoại tệ từ FDI, kiều hối cùng chênh lệch lãi suất VND/USD duy trì dương được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của VND. Trong bối cảnh này, Ngân hàng nhà nước vẫn có dư địa điều tiết thanh khoản nhằm hỗ trợ tăng trưởng, song khả năng giảm lãi suất đáng kể trong ngắn hạn còn hạn chế do áp lực lạm phát và nhu cầu vốn trung, dài hạn duy trì ở mức cao.

Tôi nghiêng về quan điểm mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ ổn định quanh mức hiện tại trong những tháng cuối năm, thay vì sớm bước vào chu kỳ giảm rõ rệt.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Lạm phát tăng cùng tỷ giá chịu sức ép sẽ thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ, khiến lãi suất khó giảm. Điều này bất lợi cho nhóm bất động sản và chứng khoán nhạy cảm với chi phí vốn, trong khi nhóm xuất khẩu, dầu khí có thể được hưởng lợi tương đối. Đây cũng là lý do thị trường khó có sóng lan tỏa, và xu hướng phân hóa vẫn là kịch bản chủ đạo.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Dao động đi ngang tuần qua cũng giúp khá nhiều cổ phiếu phục hồi hoặc không giảm thêm. Anh chị đánh giá lực cầu bắt đáy như thế nào? Anh chị có mua vào hay không?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua nhiều cổ phiếu chất lượng khá tốt, trong các nhóm ngành như khu công nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, hóa chất, dệt may, xây dựng… sau thời gian dài chịu áp lực điều chỉnh, định giá đã về các vùng trung bình 5 năm, 10 năm và có diễn biến khá tích cực, hình thành vùng đáy ngắn trung hạn. Đồng thời lực cầu, dòng tiền gia tăng ở vùng giá thấp khá tốt. Tuy nhiên đa số vẫn trong giai đoạn phục hồi, chưa hình thành xu hướng tăng trưởng trung hạn. Tôi chưa gia tăng thêm nhiều tỉ trọng đầu tư mà sẽ theo dõi đánh giá thêm dựa vào kết quả kinh doanh quý 3/2026, cũng như chờ xu hướng của thị trường chung, chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ đầu tháng 9/2026 đến nay.

Nhiều doanh nghiệp chất lượng khá tốt, tăng trưởng, giá cổ phiếu sau thời gian dài điều chỉnh, tích lũy đã về các vùng định giá tương đối hấp dẫn, mức P/E thấp, P/B thấp trong lịch sử.

Ông Phan Tấn Nhật

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng đảo chiều của thị trường. Thanh khoản thấp và độ rộng thị trường kém tích cực cho thấy diễn biến ổn định gần đây chủ yếu đến từ áp lực bán suy yếu, trong khi dòng tiền mua chủ động vẫn hạn chế.

Theo đó, chiến lược giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp được đánh giá phù hợp ở thời điểm hiện tại, ưu tiên các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực, định giá hấp dẫn và hưởng lợi từ những động lực tăng trưởng riêng như dầu khí, bán lẻ, cảng biển và thép. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt vùng 1765–1770 điểm với thanh khoản cải thiện, đồng thời cần kiểm soát rủi ro nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1715 điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng lực cầu bắt đáy hiện mới mang tính cục bộ. Bức tranh tuần qua vẫn là phân hóa, nhóm này phục hồi trong khi nhóm khác tiếp tục giảm, phản ánh sự luân chuyển của dòng tiền hơn là sự cải thiện trên diện rộng. Độ rộng tổng thể chưa có gì khác so với tuần trước, khi tỷ lệ cổ phiếu vận động trên đường trung bình 20 phiên và 50 phiên vẫn dưới ngưỡng 40%.

Về phần mình, tôi vẫn thận trọng và ưu tiên quan sát. Điểm tôi chú ý trong giai đoạn tới là kết quả kinh doanh quý 3, bởi đây sẽ là cơ sở để đánh giá lại triển vọng của từng doanh nghiệp nếu giá cổ phiếu tiếp tục lùi về vùng thấp.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền vào thị trường vẫn đang ở trạng thái thăm dò, chưa thể khẳng định thị trường đã hình thành đáy vững chắc. Tuy nhiên, dù chưa hình thành đáy vững chắc, thị trường vẫn có khả năng sẽ có hồi kỹ thuật. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm thanh khoản, độ rộng thị trường và đà phục hồi của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Giai đoạn hiện tại phù hợp với chiến lược tích lũy có chọn lọc hơn là mua mạnh trên diện rộng.