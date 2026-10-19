Những năm qua, vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định trên nhiều lĩnh vực. Dẫu vậy, không ít phụ nữ vừa phải nỗ lực hoàn thành công việc xã hội, vừa phải gánh vác công việc gia đình... Sự trân trọng đối với phụ nữ không chỉ thể hiện qua những lời ngợi ca mà còn phải được cụ thể hóa bằng những thay đổi thiết thực trong nhận thức và hành động, như: Bảo đảm cơ hội bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực và tự do theo đuổi những khát vọng chính đáng của mình. Chỉ khi sự tôn vinh đi đôi với hành động, bình đẳng giới được vun đắp từ gia đình đến xã hội, phụ nữ mới thực sự được ghi nhận không chỉ bởi những hy sinh họ đã dành cho người khác mà còn bởi giá trị, năng lực và quyền được sống trọn vẹn cho chính mình. Cùng với đó, cần xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, những định kiến giới và hành vi bất bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

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Về phía mình, phụ nữ cũng cần giữ gìn, phát huy thiên chức riêng có; chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực; biết kết hợp hài hòa giữa công việc xã hội với xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, phải luôn là người "giữ lửa" gia đình, giữ gìn nền nếp gia phong, nuôi dưỡng nhân cách con trẻ.

Sự tôn vinh thiết thực phải bắt đầu từ sự tôn trọng, sẻ chia. Khi phụ nữ được trân trọng đúng nghĩa và họ phát huy tốt nhất vị thế, thiên chức chính đáng của mình, gia đình mới hạnh phúc, xã hội mới thực sự tiến bộ, văn minh.