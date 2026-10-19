Phát huy vai trò Công an địa phương trong tham mưu thực hiện Nghị quyết 57

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị (ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Công Thương. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 TP; đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Công an TP; Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Công an TP; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phòng nghiệp vụ Công an TP.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 tại địa phương sau khi Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận nhiệm vụ. Trọng tâm là công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, điều phối thực hiện nhiệm vụ; kết quả rà soát, lựa chọn các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có thế mạnh của từng địa phương, gắn với khả năng ứng dụng, thương mại hóa và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là dịp để các địa phương trao đổi với bộ, ngành Trung ương, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó thống nhất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Bộ Công an (ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau khi triển khai Quy định số 215 của Bộ Chính trị, Công an 34 tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức, từng bước phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 tại địa phương. Công tác theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ, tham mưu lựa chọn sản phẩm trọng tâm và điều phối xử lý các điểm nghẽn đã có những chuyển biến bước đầu.

Đáng chú ý, 34/34 địa phương đã tiến hành rà soát, kê khai 916 nhiệm vụ, gắn với 908 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các sản phẩm được lựa chọn tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, gắn với nhu cầu phát triển của từng địa phương. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 229 sản phẩm, chiếm 25,2%; công nghệ số, chuyển đổi số có 167 sản phẩm, chiếm 18,4%; y dược có 141 sản phẩm, chiếm 15,5%. Nhóm công nghệ chiến lược có 91 sản phẩm, chiếm 10%, được triển khai tại 16/34 địa phương. Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ là 2.368 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm 22,2%. Những kết quả trên cho thấy sự chủ động của các địa phương trong rà soát, xác định nhiệm vụ, bước đầu hình thành danh mục sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, để những nhiệm vụ, sản phẩm này thực sự tạo ra giá trị, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc hoàn thành khâu rà soát, kê khai mà còn phải xác định rõ khả năng ứng dụng, hiệu quả thực tế, phương án thương mại hóa và nguồn lực bảo đảm thực hiện.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực chất kết quả tham mưu, điều phối và thực hiện chức năng cơ quan thường trực của Công an địa phương. Nội dung trao đổi đi sâu vào những nhiệm vụ đã triển khai, nguồn lực được bố trí và hiệu quả thực tế, đồng thời làm rõ những hạn chế trong lựa chọn nhiệm vụ, phân bổ, sử dụng nguồn lực cũng như quá trình ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm. Các đại biểu cũng tập trung nhận diện nguyên nhân, trách nhiệm và những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhất là các vấn đề liên quan đến cơ chế, tài chính, sự tham gia của doanh nghiệp và thị trường đầu ra cho sản phẩm. Trên cơ sở các ý kiến tham luận, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách, góp phần làm rõ hướng xử lý đối với các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai tại địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những điểm sáng bước đầu trong triển khai Nghị quyết 57 tại một số địa phương, đồng thời biểu dương vai trò, trách nhiệm của Công an 34 tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực, tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 địa phương. Bộ trưởng nhấn mạnh, sau khi đã thống nhất nhận diện những điểm nghẽn và xác định các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, vấn đề quan trọng là phải làm rõ trách nhiệm, trao quyền và bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả. Giám đốc Công an các địa phương cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ thường trực, tham mưu triển khai Nghị quyết 57 tại địa phương; từ đó xác định quyết tâm, kiên trì tìm kiếm con đường, cách làm và phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động, quyết liệt tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý phải kiên quyết tham mưu loại bỏ những nhiệm vụ chung chung, thiếu tính khả thi; chuyển mạnh từ phương thức quản trị theo tiến độ sang quản trị theo kết quả. Đối với từng nhiệm vụ cụ thể, cần chỉ rõ điểm nghẽn, nút thắt, xác định trách nhiệm của từng sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở; đồng thời chủ động kiến nghị giải pháp, theo sát quá trình xử lý đến cùng, bảo đảm các vấn đề phát sinh được giải quyết thực chất. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm, tạo điều kiện, củng cố niềm tin và trao quyền phù hợp để Công an địa phương phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực, tham mưu triển khai Nghị quyết 57.