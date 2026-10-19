[Video] Dự kiến xử lý vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic
Cục Cảnh sát giao thông dự kiến triển khai quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, cho phép người dân tiếp nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic mà không phải trực tiếp đến trụ sở Cảnh sát giao thông.
Việc triển khai mô hình này được kỳ vọng góp phần giảm thời gian đi lại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-kien-xu-ly-vi-pham-giao-thong-qua-ung-dung-vnetraffic-post996322.html