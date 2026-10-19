[Video] Dự kiến xử lý vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic

Dù một phía cầu Quảng Đà đã hoàn thành, nhưng phần đường dẫn phía phường Điện Bàn Bắc (TP. Đà Nẵng) vẫn còn dang dở, khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại. Thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông tuyến đồng bộ vào cuối năm 2026.