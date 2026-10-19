Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa rào

Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. (Ảnh: minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trên biển, ngày và đêm 19/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến thành phố Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía nam (Từ phía đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.