Thời tiết hôm nay 19/10: Mưa lớn cục bộ trên 80 mm, cảnh báo nguy cơ ngập úng

Ngày 19/10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì thời tiết nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/10/2026, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chủ yếu có nắng, trong khi nhiều địa phương phía Nam tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Tại Hà Nội, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có nắng, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ duy trì thời tiết nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết chủ yếu có nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng khu vực phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại TP.HCM, trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương phía Nam

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 19/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 19/10, khu vực Nam bộ và Lâm Đồng có mưa với lượng phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Từ sáng sớm đến chiều tối cùng ngày, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Các địa phương có nguy cơ xảy ra mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là vào chiều tối, khi mưa dông có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 19/10/2026

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/10/2026. Nhiệt độ tham chiếu theo dự báo khu vực, không phải dự báo riêng tại từng địa điểm trong tỉnh. Vùng núi, đồng bằng và ven biển có thể chênh lệch đáng kể; mưa dông mang tính cục bộ.