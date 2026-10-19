Thay đổi nơi cư trú, hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thế nào?

Về vấn đề này, khoản 3, Điều 8, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5/10/2026) quy định như sau:

Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng thay đổi nơi cư trú và đề nghị nhận chế độ chính sách ở nơi cư trú mới, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả chế độ, chính sách tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới căn cứ hồ sơ của đối tượng quyết định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn từ tháng thôi chi trả tại nơi cư trú cũ.

Như vậy, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà thay đổi nơi cư trú thì Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả, Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới quyết định trợ cấp xã hội.

Cũng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp xã hội mới nhất là 540.000 đồng/tháng. Trợ cấp thực tế được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em...

Mức chuẩn mới này sẽ được thực hiện từ ngày 5/10, khi Nghị định số 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Tuy nhiên, những người đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội sẽ được tính mức hưởng theo chuẩn mới từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể 15 mức trợ cấp xã hội mới dành cho trẻ em, người đơn thân, người cao tuổi và người khuyết tật như sau:

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống