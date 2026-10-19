[Video] Siêu bão Champi ít khả năng đi vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh tên là Champi đang hoạt động - đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại thì bão Champi ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào Đông Bắc Biển Đông thấp khoảng 10-20%, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc với xác suất cao 80-90%). Dự báo này cũng đồng nhất với dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều nhận định là khoảng ngày 23/10 siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sieu-bao-champi-it-kha-nang-di-vao-bien-dong-post996297.html