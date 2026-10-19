[Video] Siêu bão Champi ít khả năng đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại thì bão Champi ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào Đông Bắc Biển Đông thấp khoảng 10-20%, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc với xác suất cao 80-90%). Dự báo này cũng đồng nhất với dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều nhận định là khoảng ngày 23/10 siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

HƯƠNG GIANG