Đơn vị kiểu mẫu nền nếp chính quy

Tại đơn vị, các chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, giao ban, thông tin báo cáo được duy trì thống nhất. Từ tác phong, lễ tiết, trang phục đến phương pháp tổ chức công việc đều được thực hiện theo quy định, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, tạo nên sự thống nhất trong hoạt động của đơn vị.

Trên thao trường, từng động tác được thực hiện nhiều lần, các tình huống giả định được xây dựng sát với yêu cầu thực tế. Qua đó, CB, CS rèn luyện khả năng phản ứng, sự bình tĩnh và phương pháp phối hợp khi xử lý tình huống.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng CSCĐ, Công an tỉnh, cho biết: “Điều lệnh và kỷ luật là nền tảng để xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi xác định việc rèn luyện phải trở thành ý thức tự giác, được thực hiện thường xuyên trong công tác, huấn luyện cũng như trong sinh hoạt hằng ngày”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh luôn sẵn sàng thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao - Ảnh: N.Q.V

Địa bàn Quảng Trị rộng, điều kiện thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp; cùng với đó là yêu cầu bảo đảm ANTT trong nhiều tình huống. Với lực lượng CSCĐ, yêu cầu sẵn sàng không chỉ đặt ra trong những thời điểm cao điểm mà phải được duy trì thường xuyên. Khi có mệnh lệnh, lực lượng phải nhanh chóng tập hợp, triển khai theo phương án. Mỗi CB, CS phải nắm chắc nhiệm vụ, vị trí của mình và phối hợp với đồng đội, bảo đảm yêu cầu về thời gian, an toàn và hiệu quả.

Để làm được điều đó, công tác huấn luyện được gắn với thực tiễn. Các tình huống giả định giúp CB, CS làm quen với áp lực, rèn khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống. Qua mỗi buổi huấn luyện, yêu cầu không chỉ là thực hiện đúng động tác mà còn hình thành khả năng phản ứng nhanh, phối hợp chính xác khi nhiệm vụ thực tế đặt ra.

Thiếu tá Lê Thanh Xuân, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, huấn luyện, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh, chia sẻ: “CSCĐ là lực lượng luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Vì vậy, phải rèn luyện trong mọi điều kiện để khi có tình huống phát sinh, CB, CS có thể nhanh chóng triển khai lực lượng, xử lý nhiệm vụ đúng yêu cầu và bảo đảm an toàn”.

Từ bảo đảm ANTT, bảo vệ mục tiêu, tuần tra, kiểm soát đến các nhiệm vụ đột xuất, cứu nạn cứu hộ, CB, CS phải chủ động, chấp hành sự phân công và phối hợp chặt chẽ với đồng đội. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ góp phần bảo đảm ANTT mà còn giúp CB, CS tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống và ý thức trách nhiệm. “Kỷ luật không có nghĩa là xa cách với Nhân dân.

Ngược lại, càng yêu cầu CB, CS chấp hành nghiêm điều lệnh thì càng phải chú trọng thái độ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn”, thiếu tá Lê Thanh Xuân nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, xây dựng “Đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh Công an nhân dân” vì thế được Phòng CSCĐ xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với duy trì nền nếp công tác, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, gọn gàng; nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của CB, CS.

Nội dung này được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”. Trong đó, yêu cầu về kỷ luật tạo nền tảng cho sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ; lòng trung thành thể hiện ở sự tận tụy, vững vàng trước yêu cầu công tác; còn gần dân là tinh thần phục vụ, lấy sự bình yên của Nhân dân làm mục tiêu.

Theo đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng CSCĐ, Công an tỉnh, xây dựng đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh phải bắt đầu từ những việc cụ thể và được duy trì lâu dài, không chạy theo hình thức. Người chỉ huy phải gương mẫu, sâu sát; mỗi CB, CS phải tự giác rèn luyện để các chuẩn mực trở thành thói quen trong công tác.

Từ thao trường đến thực tiễn công tác, từng nhiệm vụ thường xuyên đến những tình huống đột xuất, CB, CS Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Quảng Trị luôn được rèn luyện trong tinh thần kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu. Kỷ luật tạo nên nền nếp, huấn luyện tôi luyện bản lĩnh, thực tiễn công tác hun đúc kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và thái độ gần gũi với Nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Đó là nền tảng để Phòng CSCĐ, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng tập thể chính quy, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên của Nhân dân.