Cơ bản thông xe toàn tuyến đường Hồ Chí Minh trong 2026

Một đoạn đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai. (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Xây dựng).

Theo Cổng TTĐT Bộ Xây dựng, sáng 18/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe.

Bộ trưởng cho biết đường Hồ Chí Minh là công trình giao thông quan trọng quốc gia, có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), tổng chiều dài 3.183 km. Trong đó, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km, quy mô từ 2 đến 6 làn xe.

Về kết quả thực hiện, Bộ trưởng cho biết mục tiêu nối thông đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô từ 2 làn xe vào năm 2020 đã đạt được với 2.465 km được hoàn thành.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, dự án tiếp tục được đầu tư thêm 191,5 km, bảo đảm mục tiêu cơ bản nối thông toàn tuyến đến hết năm 2026.

Bên cạnh mục tiêu nối thông tuyến với quy mô tối thiểu 2 làn xe, việc nâng cấp các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc sau năm 2020 cũng được Chính phủ triển khai.

Theo Bộ trưởng, tổng chiều dài đường Hồ Chí Minh và các đoạn tuyến được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cao tốc đến nay đạt hơn 770 km.

Trong đó, khoảng 482 km đi trùng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, từ Diễn Châu (Nghệ An) đến Túy Loan (Đà Nẵng). Khoảng 295 km còn lại thuộc cao tốc Bắc - Nam phía tây và các tuyến cao tốc khác đi qua những vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tây Nguyên.

Cùng với các tuyến chính, Chính phủ đã đầu tư những tuyến nhánh kết nối các cửa khẩu lớn như Sóc Giang (Cao Bằng), Lao Bảo (Quảng Trị), Bờ Y (Quảng Ngãi).

Việc cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh với quy mô tối thiểu 2 làn xe cũng góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Cùng với đó, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ hoàn thành thủ tục quyết toán các dự án thành phần đã đưa vào khai thác; chậm nhất đến hết năm 2027 hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán và chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe.

Đối với những đoạn tuyến chưa được đầu tư, rà soát, cân đối và sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư đoạn Cổ Tiết - Yên Bái.

Các đoạn tuyến khác thuộc đường Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được triển khai theo quy hoạch, căn cứ nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư.

Bộ Xây dựng cũng cần phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông, trong đó có các dự án BOT trên đường Hồ Chí Minh.