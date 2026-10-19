Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 19-10: Không để tình trạng 'vốn đã được bố trí nhưng dự án không triển khai được'

*Không để tình trạng “vốn đã được bố trí nhưng dự án không triển khai được”

Ngày 17-10, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Long Phước, Phước An, Phước Thái về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo báo cáo, tính đến ngày 15-10-2026, xã Long Phước đã giải ngân hơn 103 tỷ đồng trong tổng số hơn 204 tỷ đồng vốn ngân sách được giao, đạt hơn 50% kế hoạch; xã Phước An đã giải ngân hơn 45 tỷ đồng trong tổng số 96 tỷ đồng, đạt hơn 47%; xã Phước Thái giải ngân hơn 53 tỷ đồng trên tổng số hơn 119 tỷ đồng vốn được giao, đạt hơn 44% kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 3 xã còn thấp, do đó, 3 địa phương phải nhìn nhận thực chất kết quả giải ngân, nhất là những dự án chậm tiến độ, những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán và sự phối hợp giữa địa phương với các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn. Không chấp nhận tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án không triển khai được, công trình có khối lượng nhưng chậm nghiệm thu, thanh toán, hoặc vướng mắc kéo dài mà không được báo cáo, xử lý kịp thời.

Đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu 3 địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân các công trình, dự án. Đồng thời, gắn nhiệm vụ giải ngân đầu tư công với tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng còn lại của năm 2026 và tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc. Mục tiêu là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

*Họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều tối 18-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đồng Nai phối hợp Hội Nữ doanh nhân thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2026) và 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026), với chủ đề “Sắc màu kết nối - Khát vọng vươn xa”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh thay mặt lãnh đạo thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu ôn lại truyền thống, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Thanh Loan nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp hội nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và chăm lo thiết thực đời sống hội viên, phụ nữ…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh gửi lời chúc mừng đến cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn thành phố. Với quy mô dân số lớn, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp của các cấp hội và đội ngũ nữ doanh nhân, đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, hiện thực hóa ước mơ, hoài bão và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

*Công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 17-10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (xã Lộc Thành), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thành tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Nga Sơn

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Lộc Thành đã công bố Quyết định công nhận cây xoài và cây me tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam là Cây Di sản Việt Nam.

2 cổ thụ được công nhận đều có tuổi đời hơn 100 năm. Theo hồ sơ giới thiệu, cây xoài cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 160cm, đường kính tán hơn 20m; cây me cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 126cm, đường kính tán hơn 15m. Quá trình sinh trưởng gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và quá trình định cư, sinh sống của cộng đồng người Khơme tại sóc Tà Thiết qua nhiều thế hệ; đồng thời, từng chứng kiến những năm tháng oai hùng của cách mạng miền Nam.

Ngày 29-9-2026, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã chính thức ra quyết định công nhận cây xoài và cây me tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam là Cây Di sản Việt Nam.

*Đội K72 và K76 đã tìm được 117 bộ hài cốt liệt sĩ

Sáng 18-10, thông tin từ các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K72 và Đội K76), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai, tính đến chiều tối 17-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 117 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) trong và ngoài nước.

Đội K76 Đồng Nai tìm kiếm được 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh ngày 17-10. Ảnh: ĐVCC

Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia đã tìm kiếm tổng cộng 57 bộ HCLS; trong đó, có 52 bộ HCLS tại tỉnh Kratie và 5 bộ HCLS tại tỉnh Kampong Thom. Đội K76 thực hiện nhiệm vụ trong nước tìm kiếm tổng cộng 60 bộ HCLS.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 và Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 cùng các thành viên đội mong muốn tiếp tục nhận được thông tin về HCLS của các cựu chiến binh, người dân trong và ngoài nước từng biết, chiến đấu tại các địa điểm để thông báo cho đội có cơ sở tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

*Đồng Nai: Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

Ngày 18-10, thông tin từ Sở Y tế cho biết, công tác dân số trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang đứng trước những thách thức rất lớn do xu hướng giảm sinh, tốc độ già hóa dân số nhanh và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chưa được cải thiện.

Một em bé chào đời tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai trong niềm vui của gia đình và sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Ảnh: Hạnh Dung

Theo thống kê của Sở Y tế, trong 9 tháng của năm 2026, thành phố có hơn 30,2 ngàn trẻ được sinh ra (gồm hơn 15,8 ngàn bé trai và hơn 14,4 ngàn bé gái), giảm hơn 2,1 ngàn trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tỷ suất sinh thô xuống mức 9,05‰. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm sinh là do tình trạng kết hôn muộn, áp lực việc làm, chi phí sinh hoạt, nhà ở, giáo dục và y tế ngày càng tăng… khiến giới trẻ ngại sinh con hoặc sinh ít con.

Cùng với xu hướng giảm sinh là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao với 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống (mức cân bằng tự nhiên là từ 104-106 bé trai/100 bé gái).

Để hạn chế những tình trạng trên, ngành y tế đang đẩy mạnh truyền thông khuyến khích các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con, đồng thời triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con thứ 2 trước 35 tuổi theo quy định. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao giá trị của trẻ em gái, nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức…

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