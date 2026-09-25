Sông Công đổi mới cách hỗ trợ hộ nghèo

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Công sửa chữa, cải tạo nhà cửa cho người dân.

Sau hàng trăm ngày công lao động, lối mòn trước đây thường lầy lội mỗi khi mưa xuống dẫn vào nhà bà Trần Thị Thừa (tổ 4, phường Sông Công) giờ đã được tôn cao và bằng phẳng.

Căn nhà cấp bốn của bà cũng đang được cải tạo, nâng cấp từ sân, tường, trần nhà đến khu bếp và nhà vệ sinh. Chỉ vài ngày nữa, căn nhà xuống cấp, lụp xụp này sẽ được “lột xác” thành nơi ở mới sạch sẽ và vững chãi.

Chứng kiến sự thay đổi này, bà Trần Thị Thừa không giấu nổi sự xúc động. Bà chia sẻ: Gia đình tôi vốn vất vả, thiếu thốn, nhà dột nát không có tiền sửa, đường vào nhà đi bộ rất khó. Được các chú bộ đội đến động viên, mang vật liệu, bỏ công sức sửa nhà, làm đường mới cho, tôi vui lắm, chỉ biết cảm ơn các chú thôi.

Sự đổi thay của gia đình bà Thừa là kết quả từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Sông Công cùng các nhà hảo tâm. Những người lính không quản ngại nắng mưa, trực tiếp tham gia mọi công việc: từ vận chuyển vật liệu, san gạt nền đường, đến trộn vữa, xây tường, lợp mái tôn.

Cán bộ phường Sông Công đến thăm hỏi, động viên một hộ nghèo.

Trung tá Nguyễn Như Nghĩa, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Sông Công, cho biết: Ngay khi nhận nhiệm vụ từ UBND phường, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế của từng hộ nghèo. Từ đó, chúng tôi huy động lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời vận động thêm nguồn lực từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở và làm đường. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi trực tiếp tham gia thi công, quyết tâm giúp bà con có điều kiện sống tốt hơn.

Toàn phường Sông Công còn 38 hộ nghèo (tỷ lệ 0,71%), trong đó có 21 hộ thuộc diện neo đơn hoặc không có khả năng lao động. Trước thực tế này, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND, tập trung phân công các cơ quan, đơn vị đồng hành, hỗ trợ thiết thực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2026.

Điểm nhấn của kế hoạch năm nay là phương châm "cầm tay chỉ việc". Không chỉ hỗ trợ vật chất, các đơn vị được phân công còn hướng dẫn hộ nghèo cách lập kế hoạch chi tiêu, bồi dưỡng kiến thức sản xuất và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Ông Trịnh Đạt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Công, cho biết: Mục tiêu của phường trong năm 2026 là hỗ trợ 15 hộ vươn lên thoát nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,47%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND phường yêu cầu việc giúp đỡ không thực hiện dàn trải mà tập trung vào những hộ có khả năng lao động. Chúng tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể làm đầu mối kết nối, khảo sát đúng nhu cầu thực tế của bà con.

Các chính sách hỗ trợ gắn chặt với việc giải quyết các tiêu chí thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở của chuẩn nghèo đa chiều. Hiện, 15 hộ nghèo đã được các cơ quan, đơn vị nhận và đang khẩn trương hỗ trợ giúp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất để có thể thoát nghèo trong năm nay.

Có thể thấy, bằng cách làm mới, bám sát thực tiễn, phân công rõ người, rõ việc, công tác giảm nghèo tại phường Sông Công đang đi vào chiều sâu. Sự gắn kết giữa chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân chính là cơ sở vững chắc, giúp các hộ nghèo tự tin vươn lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.