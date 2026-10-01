Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

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Cập nhật lúc 9h05 ngày 1/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.518.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.066.524 đồng/kg (mua vào) và 58.826.520 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 1/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,792 USD/ounce, tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới phục hồi nhẹ, trở lại quanh mốc 60 USD/ounce sau khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên trước. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang giao dịch ở vùng thấp nhất trong gần hai tháng và được dự báo ghi nhận mức giảm khoảng 8,5% trong tháng 9.

Nhịp hồi phục của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD tiếp tục neo ở mức cao, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài duy trì quanh vùng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với đó, thị trường đang gia tăng dự báo Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong quý IV.

Triển vọng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố chi phối đáng kể tâm lý trên thị trường kim loại quý. Khả năng Fed và một số ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao nhằm kiềm chế lạm phát đang góp phần đẩy lợi suất thực lên cao, trong khi kỳ vọng về lạm phát dài hạn chưa thay đổi tương ứng.

Mặt bằng lợi suất thực cao khiến những tài sản không tạo ra thu nhập như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn. Vì vậy, dù kim loại quý có thể xuất hiện những nhịp bật tăng kỹ thuật sau các phiên giảm sâu, xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về lãi suất vẫn sẽ tiếp tục tác động đáng kể đến giá bạc trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, vùng 61 USD/ounce được xem là mốc cần theo dõi khi giá bạc tìm cách ổn định trở lại. Khả năng duy trì trên vùng này sẽ phần nào phản ánh sức mạnh của nhịp hồi phục, trong bối cảnh USD vẫn neo cao và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed chưa có nhiều thay đổi./.