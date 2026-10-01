Traphaco hé lộ thay đổi liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài

Theo văn bản giải trình gửi cổ đông, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) cho biết ngày 25/9/2026 công ty nhận được Công văn số 8885 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 245 về việc hoàn tất thủ tục thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Traphaco đã rà soát danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện đăng ký.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Traphaco đạt 142,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 127% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: TRA).

Kết quả rà soát cho thấy một số mã ngành, nghề hoặc nội dung chi tiết của các mã ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Traphaco thuộc trường hợp có giới hạn đối với tỉ lệ sở hữu nước ngoài. Điều này ảnh hưởng đến việc xác định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện tại, Traphaco cho biết đã thực hiện thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại thời điểm hiện tại là 0%, theo nội dung Công văn số 8885.

Công ty nhấn mạnh việc xác định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại thời điểm hiện tại không làm phát sinh nghĩa vụ thoái vốn đối với số cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu tại Traphaco. Việc giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Traphaco cho biết thêm, công ty đã rà soát và đang thực hiện các thủ tục nội bộ để lấy ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung ngành, nghề kinh doanh. Mục đích nhằm bảo đảm danh mục ngành, nghề đăng ký phù hợp với hoạt động thực tế của công ty và tạo cơ sở pháp lý để xem xét, điều chỉnh tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.

Ở một diễn biến khác, mới đây HĐQT Traphaco đã ban hành Quyết định về việc thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Traphaco tại Tiền Giang.

Theo công bố thông tin, đây là quyết định liên quan đến việc thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh của Traphaco tại Tiền Giang. Doanh nghiệp không nêu thêm chi tiết về thời điểm hoàn tất thủ tục trong văn bản công bố.

Về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 đã soát xét, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.189 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi doanh thu thuần giảm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại tăng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 142,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 127% so với mức 62,77 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo Traphaco, kết quả lợi nhuận tăng trong bối cảnh doanh thu giảm chủ yếu đến từ việc kiểm soát chi phí và cải thiện cơ cấu sản phẩm.

Cụ thể, tỉ lệ giá vốn trên doanh thu thuần trong kỳ ở mức 58,04%, giảm 5,35% so với cùng kỳ năm 2025. Công ty cho biết đã chủ động quản trị chi phí giá vốn thông qua kiểm soát giá nguyên vật liệu đầu vào, đồng thời tập trung khai thác các dòng hàng có biên lợi nhuận tốt.

Bên cạnh đó, tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu thuần giảm 5,61%, phù hợp với định hướng quản trị chi phí của Traphaco.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 30/9 cổ phiếu TRA đạt 37.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,54% so với phiên trước, khối lượng giao dịch đạt 400 đơn vị. Trong phiên, TRA mở cửa tại 37.000 đồng/cổ phiếu và cũng là mức cao nhất và thấp nhất trong ngày.