9 tháng, Đảng bộ xã Chiên Đàn thực hiện đạt 7/10 chỉ tiêu

Đảng ủy xã Chiên Đàn tổ chức hội nghị đánh giá các mặt công tác 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: N.ĐOAN

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiên Đàn cho biết, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt 7/10 chỉ tiêu nghị quyết Đảng ủy xã đề ra từ đầu năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chiên Đàn củng cố, kiện toàn công tác cán bộ, đề xuất giao biên chế năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031. Phân công 36 tổ chức đảng giúp đỡ 20 hộ nghèo, cận nghèo; duy trì và nhân rộng 46 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 3 mô hình đăng ký mới theo Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Đảng bộ kết nạp 33/36 đảng viên mới, đạt 91,6%; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; giải thể 2 đảng bộ cơ sở, kết thúc hoạt động 1 chi bộ, thành lập mới 3 đảng bộ trực thuộc, 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, điều chỉnh mô hình của 2 đảng bộ và 2 chi bộ.

Đại diện lãnh đạo ngành chuyên môn thảo luận, giải trình đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách. Ảnh: N.ĐOAN

Địa phương triển khai 32 công trình đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch; giải ngân 26,691/36,821 tỷ đồng, đạt 72,49% kế hoạch vốn. Thu ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm đạt gần 256,3 tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán thành phố giao (276,4 tỷ đồng) và 92,2% dự toán HĐND xã giao (278 tỷ đồng).

Xã xây dựng và triển khai kế hoạch xóa 49 nhà tạm, nhà dột nát; giảm 3 hộ nghèo (vượt chỉ tiêu đề ra); nghiệm thu, giải ngân xây dựng 266/403 mộ liệt sĩ và mộ Mẹ Việt Nam anh hùng (đạt 66%); tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí toàn dân theo chỉ đạo của Sở Y tế (đạt 60,36). Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết đúng và trước hạn thủ tục hành chính đạt 99,91%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt 100%...