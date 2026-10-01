Sơn La triển khai Mô hình Chuyển đổi số cấp xã

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ hình thành “Điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Bình dân học vụ số tại thôn, bản” thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đặt tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng đủ điều kiện. Người dân được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả tại điểm; đồng thời được học kỹ năng số, sử dụng VNeID, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Mô hình được triển khai tại 75 xã, phường của tỉnh và mở rộng đến các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố. Giai đoạn đầu ưu tiên địa bàn biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng lõm sóng, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có sản phẩm OCOP hoặc vùng nguyên liệu, khu du lịch cộng đồng và địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Thời gian thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết năm 2030.

Đến ngày 31/12/2026, triển khai 12 điểm thí điểm, gồm 6 điểm tại phường Chiềng Cơi và 6 điểm tại xã Chiềng Mung, từ nguồn tài trợ của Bưu điện tỉnh và Agribank. Giai đoạn 2027-2028, mỗi xã, phường có ít nhất 1 Điểm Bình dân học vụ số hoạt động ổn định; giai đoạn 2029-2030, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, đánh giá hiệu quả, duy trì và nhân rộng các mô hình có tác động rõ ràng.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% xã, phường hoàn thành khảo sát hạ tầng, thiết bị, kết nối, nhân lực, nhu cầu và danh sách thôn, bản ưu tiên; 100% xã, phường ban hành kế hoạch chi tiết và đăng ký ít nhất 1 điểm triển khai. Mỗi xã, phường có ít nhất 1 Điểm Bình dân học vụ số vận hành thường xuyên trước ngày 31/12/2027; 100% thành viên nòng cốt tại điểm được tập huấn tối thiểu 1 khóa và 100% hồ sơ thuộc danh mục công bố được tiếp nhận, số hóa, chuyển xử lý và trả kết quả đúng quy trình.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát hạ tầng kết nối, thiết bị và nhu cầu tại địa bàn; xây dựng Điểm Tiếp nhận và trả kết quả gắn với Bình dân học vụ số; phổ cập kỹ năng số về VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến, sử dụng AI an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện lừa đảo; hỗ trợ hợp tác xã, chủ thể OCOP, hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, gian hàng số và thanh toán số.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch, quản lý nền tảng dùng chung, tổng hợp, báo cáo; Công an tỉnh triển khai các nội dung về Đề án 06, VNeID, công dân số và an ninh mạng. UBND phường Chiềng Cơi và UBND xã Chiềng Mung tổ chức 12 điểm thí điểm; UBND các xã, phường còn lại khảo sát đến từng thôn, bản, chuẩn bị điều kiện nhân rộng sau khi có kết quả đánh giá các điểm thí điểm.