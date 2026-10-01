TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa thương mại điện tử trở thành một lĩnh vực quan trọng của kinh tế số, phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và thân thiện với môi trường.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Thành phố phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến. Trên 80% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, trong đó ít nhất 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trên các nền tảng số.

Thành phố đặt mục tiêu 100% giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80% và chi phí giao hàng chặng cuối không vượt quá 10% doanh thu. Tỷ lệ website thương mại điện tử vi phạm quyền lợi người tiêu dùng được kéo giảm xuống dưới 10%.

Phát triển thương mại điện tử xanh cũng là một trọng tâm. Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ sản phẩm sử dụng bao bì nhựa xuống tối đa 45%, nâng tỷ lệ bao bì tái chế lên 50%; ít nhất 40% doanh nghiệp logistics sử dụng năng lượng sạch và 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh.

Để thực hiện các mục tiêu, Thành phố triển khai 6 nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển thị trường; đầu tư hạ tầng số, logistics, thanh toán; xây dựng nền tảng và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý; tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế; đào tạo, tuyên truyền và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh ưu tiên ứng dụng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật (IoT), công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo; phát triển logistics xanh, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và cơ sở dữ liệu thương mại điện tử.

Thành phố cũng hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và hàng Việt chất lượng cao lên các nền tảng số; thúc đẩy xúc tiến thương mại trực tuyến, livestream bán hàng, thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại, đầu tư số.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối triển khai kế hoạch, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ phù hợp thực tế.