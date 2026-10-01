Phạm Ngọc Thanh - Người đảng viên gương mẫu, từ những sáng kiến trên dây chuyền sản xuất

Anh Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trong giờ trực ca sản xuất.

Những sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tế không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cho người lao động, ổn định thiết bị và lợi ích chung của tập thể.

Trưởng thành từ lao động, rèn luyện trong thực tiễn

Sinh năm 1984, tốt nghiệp loại giỏi ngành Kỹ thuật Tua bin, Trường Cao đẳng Việt Bắc, tháng 12/2014, Anh Phạm Ngọc Thanh bắt đầu công tác tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.

Ngay từ những ngày đầu làm việc trong môi trường sản xuất công nghiệp với yêu cầu cao về kỹ thuật, tính liên tục và an toàn, anh xác định muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải nắm chắc thiết bị, tuân thủ nghiêm kỷ luật vận hành, đồng thời thường xuyên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn.

Qua hơn 10 năm công tác, từ người lao động trực tiếp, anh từng bước trưởng thành về chuyên môn và hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện.

Ở cương vị này, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành phần việc cá nhân mà còn đòi hỏi người trưởng ca phải thường xuyên theo dõi tình trạng thiết bị, tổ chức, điều phối công việc, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho cả ca sản xuất.

Chính trong môi trường lao động đó, tinh thần trách nhiệm, tính cẩn trọng và ý thức vì tập thể của anh Phạm Ngọc Thanh ngày càng được tôi luyện, bồi đắp.

Năm 2021, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với anh, đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Trách nhiệm của người đảng viên được xác định trước hết bằng việc gương mẫu trong công việc, nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật, chủ động nhận nhiệm vụ khó và không ngừng nâng cao chất lượng công tác.

Cũng trong năm 2021, anh được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2020. Trước đó, năm 2019, anh được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn trong phong trào thi đua giai đoạn 2017-2018. Tại Công ty, anh có 8 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Anh Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp cải tiến kỹ thuật.

Những kết quả đó là sự ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ trong lao động, đồng thời cho thấy việc rèn luyện, nêu gương của người đảng viên được thể hiện từ chính hiệu quả công việc hằng ngày.

Nêu gương bằng hành động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Trong môi trường sản xuất công nghiệp, nơi yêu cầu về an toàn và tính liên tục của dây chuyền luôn được đặt lên hàng đầu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa thiết thực.

Tại Phân xưởng Nhiệt điện, anh Phạm Ngọc Thanh luôn nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và thiết bị.

Với người trưởng ca, sự nêu gương trước hết phải bắt đầu từ chính mình. Muốn đồng nghiệp thực hiện nghiêm quy trình thì bản thân phải nghiêm túc thực hiện; muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động thì người phụ trách ca sản xuất phải là người chịu trách nhiệm trước tiên.

Bởi vậy, sự nêu gương của anh Phạm Ngọc Thanh được thể hiện qua những việc làm cụ thể: thực hiện đúng trách nhiệm được giao, nắm chắc tình trạng thiết bị, xử lý công việc đến cùng, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và chủ động đề xuất giải pháp khi phát hiện những bất cập trong quá trình vận hành.

Từ thực tiễn công tác, anh được đồng nghiệp tin tưởng, nhất là trong những công việc đòi hỏi sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng tìm giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

Đó cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: không chỉ nói về trách nhiệm mà phải thể hiện bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ; không né tránh khó khăn mà chủ động tìm cách tháo gỡ; không bằng lòng với những gì đã có mà luôn tìm tòi để nâng cao hiệu quả công việc.

Từ thực tiễn sản xuất đến những sáng kiến thiết thực

Một điểm nổi bật trong quá trình công tác của anh Phạm Ngọc Thanh là tinh thần đổi mới, sáng tạo bắt nguồn trực tiếp từ thực tiễn.

Trong quá trình vận hành, trước mỗi vấn đề phát sinh, anh luôn quan sát, phân tích và tìm phương án để công việc được thực hiện an toàn hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Chính từ những trăn trở trong công việc hằng ngày, nhiều sáng kiến đã được hình thành và đưa vào áp dụng thực tế.

Đây cũng là nét đáng ghi nhận trong hình ảnh người đảng viên trực tiếp lao động sản xuất: lấy chuyên môn làm nền tảng, lấy thực tiễn làm cơ sở, lấy hiệu quả công việc làm thước đo của tinh thần trách nhiệm và sáng tạo.

Công ty Nhôm Đắk Nông đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành sản xuất.

Chủ động bảo đảm nguồn hơi cho sản xuất

Năm 2023, anh Phạm Ngọc Thanh có sáng kiến “Đường ống cấp hơi hạ áp từ Nhiệt điện sang Khí hóa than”.

Sáng kiến xuất phát từ yêu cầu duy trì nguồn hơi hạ áp ổn định cho Phân xưởng Khí hóa than. Việc bổ sung đường cấp hơi dự phòng góp phần bảo đảm quá trình cung cấp hơi được liên tục, hạn chế nguy cơ gián đoạn do những tác động từ các khu vực khác trong dây chuyền alumin.

Trong sản xuất công nghiệp, tính ổn định và liên tục của thiết bị có ý nghĩa quan trọng. Việc chủ động xây dựng phương án dự phòng phù hợp không chỉ góp phần xử lý yêu cầu trước mắt mà còn tạo thế chủ động trong công tác vận hành.

Qua sáng kiến này có thể thấy rõ phương pháp làm việc của người đảng viên trong thực tiễn: từ quan sát, nhận diện vấn đề đến chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án khắc phục, góp phần phòng ngừa nguy cơ trước khi phát sinh sự cố.

Giảm rung giật, nâng cao an toàn vận hành

Năm 2024, từ thực tế đường ống nước hồi về từ A06 thường xảy ra rung giật, gây tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, anh tiếp tục đề xuất sáng kiến “Giải pháp giảm thiểu rung giật đường ống nước hồi về từ A06”.

Sau khi được áp dụng, giải pháp góp phần giảm tiếng ồn, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế rò rỉ nước nóng và giảm số lần phải dừng thiết bị để sửa chữa.

Đồng thời, giải pháp còn góp phần hạn chế lượng nước lãng phí trong quá trình dừng sửa chữa, giảm thất thoát nhiệt, nâng cao độ ổn định của đường ống và hạn chế nguy cơ bong, nứt mối hàn.

Đằng sau một giải pháp kỹ thuật là yêu cầu rất cụ thể của thực tiễn sản xuất: giảm rung, giảm tiếng ồn, hạn chế rò rỉ nước nóng cũng đồng nghĩa với việc góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức độ an toàn cho người lao động.

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vận hành, kiểm soát dây chuyền sản xuất alumin.

Lấy an toàn người lao động làm trọng tâm

Năm 2025, anh Phạm Ngọc Thanh tiếp tục có sáng kiến “Giải pháp xử lý nước xả đọng tại bộ GO 250 tấn”.

Theo đó, giải pháp thu toàn bộ nước xả đọng vào hệ thống ống kín, thực hiện giảm áp, hạ nhiệt trước khi xả ra đường cống P1. Việc cải tiến góp phần bảo đảm mỹ quan môi trường, giảm tiếng ồn và đặc biệt hạn chế nguy cơ bỏng nhiệt đối với người lao động.

Ba năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025, ba sáng kiến được đưa vào thực tế sản xuất, giải quyết những vấn đề khác nhau trong vận hành. Điểm chung là đều hướng tới nâng cao tính ổn định của thiết bị, hiệu quả sản xuất và an toàn cho con người.

Các sáng kiến được Công ty ghi nhận, khen thưởng và áp dụng trong thực tế, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người lao động.

Sáng tạo trong lao động, một biểu hiện cụ thể của tinh thần nêu gương

Đối với người lao động trong doanh nghiệp sản xuất, tinh thần nêu gương của người đảng viên không nhất thiết phải thể hiện bằng những việc làm lớn lao, mà trước hết được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Đó là không né tránh khi gặp việc khó; không thờ ơ trước những bất cập trong sản xuất; chủ động tìm nguyên nhân và giải pháp khi thiết bị phát sinh vấn đề; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với đồng nghiệp.

Ở anh Phạm Ngọc Thanh, tinh thần ấy được thể hiện qua quá trình vừa trực tiếp tham gia vận hành, vừa quan sát, phát hiện vấn đề, nghiên cứu giải pháp và mạnh dạn đề xuất để cùng tập thể đưa vào áp dụng.

Vì vậy, sáng tạo đã trở thành một phần trong quá trình lao động của anh. Mỗi vấn đề phát sinh trong sản xuất là một yêu cầu cần được nghiên cứu; mỗi khó khăn là một cơ sở để tìm tòi giải pháp; mỗi sáng kiến được áp dụng hiệu quả lại tạo thêm giá trị cho tập thể.

Người đảng viên giữa những người thợ

Là đảng viên, nhưng trước hết anh Phạm Ngọc Thanh vẫn là người lao động trực tiếp gắn bó với phân xưởng, thiết bị và những ca sản xuất. Chính từ vị trí công tác ấy, hình ảnh người đảng viên được thể hiện một cách gần gũi, cụ thể.

Đó là người trưởng ca làm việc cùng đồng nghiệp; là người chú ý đến những biểu hiện bất thường của thiết bị; là người cùng đồng nghiệp tìm nguyên nhân khi hệ thống gặp vấn đề;

Là người thường xuyên nhắc nhở anh em thực hiện đúng quy trình, quy định về an toàn; đồng thời luôn suy nghĩ, tìm tòi những giải pháp mới phục vụ công việc.

Anh Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở đồng nghiệp trong quá trình vận hành thiết bị.

Sự nêu gương vì thế không tách rời công việc hằng ngày mà được thể hiện ngay trong từng ca trực, từng quyết định kỹ thuật và từng sáng kiến được đưa vào thực tiễn.

Sau khi được kết nạp vào Đảng năm 2021, trách nhiệm ấy trở thành động lực để anh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Từ vị trí công tác của mình, người đảng viên có thể tạo sức lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp thiết thực cho tập thể.

Lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo

Trong quá trình phát triển của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, cùng với hệ thống dây chuyền, thiết bị, đội ngũ người lao động là lực lượng trực tiếp duy trì hoạt động sản xuất.

Những người có chuyên môn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với tập thể góp phần quan trọng vào việc duy trì, lan tỏa phong trào thi đua lao động sáng tạo. Anh Phạm Ngọc Thanh là một trong những người lao động như vậy.

Hơn 10 năm gắn bó với Công ty, từ một người thợ đến vị trí Trưởng ca, từ quá trình phấn đấu trong lao động đến khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hành trình của anh được tạo dựng từ sự bền bỉ trong từng ngày làm việc, từng ca sản xuất.

Những đóng góp ấy được thể hiện bằng những kết quả cụ thể: thiết bị vận hành ổn định hơn, tiếng rung và tiếng ồn được giảm thiểu, hạn chế thất thoát nước và nhiệt năng, đồng thời góp phần phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong quá trình sản xuất.

Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ trong lao động sản xuất, anh Phạm Ngọc Thanh góp phần thể hiện hình ảnh người đảng viên trong thời kỳ mới: vững chuyên môn, nghiêm kỷ luật, trách nhiệm với công việc, chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm và vì lợi ích chung của tập thể.

Thực tiễn ấy cho thấy, sức thuyết phục của công tác xây dựng Đảng không chỉ được thể hiện ở nhận thức, lời nói mà còn được kiểm chứng qua hành động và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Khi người đảng viên tiên phong trong lao động, sáng tạo trong công việc, trách nhiệm với tập thể và đặt an toàn của người lao động lên hàng đầu, những giá trị ấy sẽ được lan tỏa bằng chính kết quả cụ thể trong đời sống sản xuất.

Đó cũng là cách thiết thực để mỗi đảng viên, từ vị trí công tác của mình, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin và lan tỏa những giá trị tích cực trong đội ngũ người lao động.