KOS mất nửa thị giá sau 9 phiên sàn liên tiếp, áp lực bán vẫn chưa hạ nhiệt

Phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu KOS tiếp tục giảm sàn 7%, xuống còn 15.800 đồng/cp. Đây là phiên giảm hết biên độ thứ 9 liên tiếp của mã chứng khoán này, đưa thị giá xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2019.

Cổ phiếu KOS tiếp tục giảm sàn trong phiên 1/10.

Đà giảm diễn ra trong tình trạng thanh khoản gần như đóng băng. Tính riêng trong phiên sáng 1/10, chỉ khoảng 1.200 cổ phiếu KOS được khớp lệnh, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới khoảng 27 triệu đơn vị, tương đương hơn 10% số cổ phiếu đang lưu hành của Kosy.

Chuỗi giảm mạnh bắt đầu từ ngày 21/9. Từ vùng giá trên 30.000 đồng/cp vào giữa tháng 9, KOS liên tục bị bán xuống giá sàn. Sau 9 phiên, thị giá chỉ còn 15.800 đồng/cp, tức giảm hơn một nửa trong thời gian rất ngắn.

Diễn biến này khiến vốn hóa thị trường của Kosy giảm mạnh. Áp lực bán không chỉ đến từ hoạt động giao dịch thông thường mà còn gắn với các thông báo bán giải chấp cổ phiếu của một số cá nhân, tổ chức liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Trước đó, một số công ty chứng khoán đã thông báo bán giải chấp cổ phiếu KOS trong tài khoản của bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Tổng giám đốc. Tuy nhiên, khi KOS liên tục giảm sàn và gần như không có lực cầu, việc bán giải chấp cũng gặp khó khăn do lượng cổ phiếu chờ bán lớn nhưng khối lượng khớp lệnh rất thấp.

Đáng chú ý, diễn biến giá cổ phiếu KOS xảy ra cùng thời điểm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường có giao dịch bán ra lượng lớn cổ phiếu.

Theo công bố ngày 30/9, ông Cường đã bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 27/8 đến 24/9, bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Đây là một phần trong tổng số 5 triệu cổ phiếu mà ông đăng ký bán trước đó.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Việt Cường còn nắm giữ gần 72,38 triệu cổ phiếu, tương đương 33,43% vốn điều lệ Kosy. Chủ tịch Kosy cho biết không hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi và không đạt được thỏa thuận như dự kiến.

Động thái đáng chú ý khác đến từ Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường. Doanh nghiệp này đăng ký bán 250.000 cổ phiếu KOS trong giai đoạn từ ngày 24/9 đến 30/9 nhưng chỉ bán thành công 22.300 cổ phiếu.

Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch được nêu là bán giải chấp. Sau giao dịch, Đầu tư Địa ốc Kosy còn nắm gần 9,98 triệu cổ phiếu KOS, tương đương 4,61% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Việt Cường hiện là Chủ tịch HĐTV của Đầu tư Địa ốc Kosy.

Như vậy, áp lực lên KOS hiện không chỉ xuất phát từ tâm lý thị trường mà còn có sự cộng hưởng của hoạt động bán giải chấp. Trong điều kiện cổ phiếu liên tục nằm sàn, việc bên bán không thể tìm được lực cầu để khớp lệnh càng khiến lượng cổ phiếu chờ bán bị dồn lại.

Trước chuỗi giảm sàn, Kosy đã có văn bản giải trình gửi HoSE về việc cổ phiếu giảm hết biên độ 5 phiên liên tiếp từ ngày 21/9 đến 25/9.

Doanh nghiệp cho rằng diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán, thanh khoản suy giảm và khó khăn về nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạo áp lực bán lên nhà đầu tư. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ lệ cấp margin đối với KOS, qua đó làm gia tăng áp lực bán và ảnh hưởng đến thanh khoản cổ phiếu.

Kosy đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn được triển khai theo kế hoạch, gồm đầu tư và phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án. Công ty cho biết chưa ghi nhận biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính bán niên cho thấy doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với bài toán quy mô tài sản và nguồn vốn. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kosy đạt hơn 5.078 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho gần 2.778,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 54,7% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp gần 2.725,6 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Riêng nợ vay và nợ thuê tài chính vượt 1.997,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 73,3% tổng nợ phải trả.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng khoảng 120%.

Dù lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, con số này mới tương đương khoảng 12,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng mà Kosy đặt ra cho cả năm 2026.

CTCP Kosy là một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chính trong hai lĩnh vực cốt lõi là Bất động sản và Năng lượng tái tạo. Thành lập từ năm 2008, Kosy hiện là thành viên nòng cốt của Tập đoàn Kosy (Kosy Group) và niêm yết chính thức trên sàn HoSE từ tháng 7/2019.

Kosy chuyên phát triển các khu đô thị quy mô vừa tại các tỉnh thành vệ tinh phía Bắc. Các dự án có lượng vốn tồn kho lớn nhất hiện tại gồm:

Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam: Chi phí dở dang hơn 892 tỷ đồng.

Khu đô thị số 11 (Gia Sàng, Thái Nguyên): Chi phí dở dang khoảng 500 tỷ đồng, dự án kéo dài từ 2020 đến nay mới xong một phần hạ tầng.

Khu đô thị Kosy Bắc Giang: Tồn kho hơn 272 tỷ đồng, dự án gặp vướng mắc do nhiều lô đất chưa được cấp sổ đỏ vì chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Thông qua các công ty con, Kosy Group đầu tư mạnh vào hệ thống nguồn điện:

Thủy điện: Cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1 & 2 (Lai Châu), Thủy điện Pa Vây Sử, Thuỷ điện Mường Tùng.

Điện gió & Điện mặt trời: Nổi bật có dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu.