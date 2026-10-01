Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt ngày đầu tháng 10, giữ vững thế chủ động trước mùa cao điểm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ngày 1/10 ở mức 25.627 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên 30/9. Áp dụng biên độ ±5%, trần và sàn tỷ giá được phép giao dịch tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 24.346 đến 26.908 VND/USD, trong khi tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì mức 24.396 đến 26.858 VND/USD.

Nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu và thanh toán quốc tế thường tăng vào những tháng cuối năm.

Tại Vietcombank, giá USD ngày 1/10 tiếp tục xu hướng đi xuống, niêm yết ở mức 25.740 đồng chiều mua tiền mặt, 25.770 đồng chiều mua chuyển khoản và 26.150 đồng chiều bán ra. Mức giá bán này đã giảm liên tục từ mức 26.260 đồng ghi nhận trước đó xuống 26.160 đồng vào ngày 30/9 và lùi sâu hơn trong sáng nay.

Diễn biến này cho thấy áp lực tỷ giá đã hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn biến động mạnh trong tháng 9. Tháng trước, tỷ giá USD/VND khởi đầu quanh 26.072 đồng, chạm đáy 25.907 đồng ngày 9/9, sau đó bật tăng trên 26.000 đồng khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed. Đỉnh điểm ngày 15/9, Vietcombank niêm yết mức 25.790 - 26.200 VND/USD, tăng 90 đồng ở cả hai chiều. Dẫu vậy, đến ngày 29/9, tỷ giá giao dịch bình quân đã lùi về 25.969 VND/USD, thấp hơn 0,4% so với đầu tháng.

Tính chung cả tháng 9, tỷ giá trung tâm chỉ tăng nhẹ 17 đồng, tương đương 0,07%, nâng mức tăng lũy kế từ đầu năm lên 506 đồng, tương đương 2,01%.

Theo các chuyên gia phân tích, thị trường ngoại hối giữ được sự ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ thực tế rất tích cực. Số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, ghi nhận dòng vốn FDI thực hiện 8 tháng đầu năm đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ và lập kỷ lục cao nhất 5 năm qua. Tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 40,63 tỷ USD, tăng trưởng 55,4%. Hoạt động thương mại tháng 8 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 54,79 tỷ USD, tăng 26%, trong khi nhập khẩu đạt 54,91 tỷ USD, tăng 37,9%. Bên cạnh đó, kiều hối và nguồn vốn vay nước ngoài tiếp tục đóng góp trợ lực quan trọng.

Đại diện Công ty Chứng khoán VNDIRECT đánh giá tỷ giá trong nước đang sở hữu bộ đệm tương đối tốt trước các cú sốc bên ngoài. Việc nhà điều hành chủ động điều chỉnh từng bước tỷ giá tham chiếu giúp gia tăng dư địa và hỗ trợ thị trường hấp thụ biến động linh hoạt thay vì phải can thiệp giật cục.

Nhận định về triển vọng những tháng cuối năm, ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam cho rằng các biến động lãi suất ngắn hạn từ Fed không nhất thiết chi phối dòng vốn FDI dài hạn, bởi doanh nghiệp FDI quan tâm nhiều hơn đến tổng chi phí đầu tư và chu kỳ hiệu quả của dự án. Chuyên gia này lưu ý thêm, khi chênh lệch lãi suất USD và VND thu hẹp, cơ quan quản lý cần cân bằng giữa ổn định tỷ giá và tăng trưởng, tránh lạm dụng nới lỏng tiền tệ hay tín dụng gây rủi ro tới lạm phát và chất lượng tài sản ngân hàng.

Đồng quan điểm về tính độc lập chính sách, ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital nhấn mạnh, biến động lãi suất tại các nền kinh tế lớn làm thay đổi biên độ linh hoạt nhưng không quyết định máy móc định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, vốn cần xác định rõ mục tiêu ưu tiên theo từng giai đoạn.

Bổ sung góc nhìn về mùa kinh doanh cao điểm, CTCK Rồng Việt (VDSC) khuyến cáo thị trường vẫn chịu sức ép từ giá dầu neo cao, bất ổn địa chính trị và khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao kéo dài. Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối Ngoại hối, Thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam, phân tích nhu cầu ngoại tệ cuối năm sẽ căng hơn cùng kỳ một số năm trước do doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu linh kiện, máy móc phục vụ chu kỳ sản xuất mới, cộng hưởng với các dòng tiền chuyển lợi nhuận của khối FDI.

Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định nhập siêu nguyên vật liệu là dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang mở rộng năng lực sản xuất, nguồn lực này sẽ sớm chuyển hóa thành doanh thu xuất khẩu và mang ngoại tệ trở lại. Kịch bản cơ sở vẫn là tỷ giá chỉ tăng ở mức vừa phải. Thị trường có thể vận động trong trạng thái căng nhưng hoàn toàn có trật tự nhờ sự hỗ trợ từ FDI, du lịch, xuất khẩu và nghệ thuật điều phối nhịp nhàng giữa tỷ giá, thanh khoản với cung tiền của nhà điều hành.

Việc duy trì mặt bằng lãi suất tiết kiệm ở mức tương đối cao cũng đang góp phần quan trọng giúp tiền đồng giữ vững sức hấp dẫn, triệt tiêu tâm lý đầu cơ găm giữ ngoại tệ trong bối cảnh vĩ mô toàn cầu còn nhiều biến số.