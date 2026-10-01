Lâm Đồng tìm hướng phát triển kinh tế ban đêm, kéo dài trải nghiệm của du khách

Phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, an toàn, đặc sắc và bền vững

Sáng 1/10, Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM tổ chức Hội thảo khoa học phát triển kinh tế ban đêm với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho rằng, phát triển kinh tế ban đêm cần được đặt trong tổng thể phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

Theo ông Tuấn, mục tiêu của kinh tế ban đêm không đơn thuần là kéo dài thời gian kinh doanh mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ; tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm; kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo việc làm, thu nhập và nguồn thu cho ngân sách.

Tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, an toàn, đặc sắc và bền vững. Việc nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, nhưng trước mắt tập trung đề xuất thí điểm tại một số khu vực, địa bàn trọng điểm có điều kiện thuận lợi.

Cùng với phát triển sản phẩm, tỉnh cũng đặt yêu cầu từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành nhiều sản phẩm ban đêm, có thể nhận diện ở 4 nhóm chính gồm: văn hóa - giải trí; ẩm thực; mua sắm - giải trí và tham quan - trải nghiệm.

Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động này còn phân tán và chưa duy trì ổn định. Việc một số mô hình phải tạm ngưng, trong đó có phố ẩm thực đường Tuyên Quang tại Phan Thiết, cho thấy việc hình thành một phố đêm không chỉ phụ thuộc vào số lượng gian hàng hay lượng khách trong giai đoạn đầu.

Tính thường xuyên của nhu cầu, chất lượng nội dung, mô hình vận hành, khả năng kết nối với các dịch vụ khác và hiệu quả kinh doanh mới là những yếu tố quyết định khả năng duy trì lâu dài.

Chợ đêm Đà Lạt hút khách du lịch.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị hội thảo tập trung đánh giá đúng thực trạng và tiềm năng kinh tế ban đêm của địa phương.

Trong đó, cần rà soát các hoạt động hiện có; đánh giá quy mô, hiệu quả, nhu cầu của người dân và du khách, mức độ tham gia của doanh nghiệp; đồng thời xác định rõ những điểm nghẽn về không gian, quy hoạch, hạ tầng, giao thông, sản phẩm, nguồn nhân lực và cơ chế quản lý. Việc đánh giá cần sát thực tế, có số liệu và cơ sở khoa học.

Kinh tế ban đêm không chỉ là câu chuyện mở cửa muộn

Trao đổi với Người Đưa Tin tại hội thảo, Tiến sĩ Phan Bảo Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM - cho rằng, đề án "Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030" trước hết cần đánh giá và xây dựng cơ sở về hoạt động, sản phẩm, nhu cầu thị trường, hạ tầng, nhân lực, an toàn và môi trường của kinh tế ban đêm.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - phát biểu tại hội thảo.

Theo Tiến sĩ Phan Bảo Giang, một trong những yêu cầu quan trọng là xác lập vai trò, mô hình và sản phẩm đặc trưng của từng cực phát triển, trước hết tại Đà Lạt, Bảo Lộc, Mũi Né – Phan Thiết, Bắc Gia Nghĩa và các khu vực phù hợp.

Trên cơ sở đó, Lâm Đồng có thể phát triển chuỗi sản phẩm đêm có chất lượng, hướng đến nâng cao chất lượng và cơ cấu dòng khách, tăng chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và thời gian trải nghiệm tại điểm đến.

Một nội dung khác được chuyên gia đặt ra là tổ chức không gian, hạ tầng và dịch vụ công ban đêm. Các khu vực phát triển kinh tế ban đêm cần được tính toán đồng bộ về giao thông, chiếu sáng, bãi đỗ xe, vệ sinh, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, môi trường và kiểm soát tiếng ồn.

Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế quản trị, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng; huy động nguồn lực xã hội theo hướng minh bạch, đồng thời xác định rõ đầu mối vận hành.

Giao lưu văn hoá cồng chiêng ở Thung lũng tình yêu, khu vực Đà Lạt.

Xây dựng lộ trình, danh mục ưu tiên và bộ chỉ số theo dõi đến năm 2030, trong đó có chỉ số về cơ cấu khách, chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú, mức độ hài lòng, việc làm, an toàn và môi trường.

"Kinh tế ban đêm không chỉ là câu chuyện mở cửa muộn, mà là bài toán tổ chức không gian, sản phẩm, sinh kế và quản trị", Tiến sĩ Phan Bảo Giang nhấn mạnh.

Từ góc độ quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện định hướng, lựa chọn mô hình và địa bàn phù hợp để thí điểm phát triển kinh tế ban đêm.