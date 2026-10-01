Bộ Công Thương phổ biến quy định mới liên quan đến xuất xứ hàng hóa

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; bà Tào Thị Kim Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; đại diện Bộ Tài chính; cùng cán bộ, công chức làm công tác kế toán, tài chính của các đơn vị trong Bộ Công Thương.

Hội nghị phổ biến quy định mới Nghị định số 349/NĐ-CP và công tác tài chính về xuất xứ hàng hoá năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải cho biết, công tác tài chính rất quan trọng và luôn được quan tâm sát sao. Trong thời gian qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu đã triển khai các hoạt động liên quan đến hoàn thiện công tác tài chính, tài sản trong bối cảnh thực hiện phân cấp, phân quyền, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cũng như có những quy định mới liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Theo ông Trần Thanh Hải, việc tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến những quy định mới liên quan đến Nghị định số 349/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cũng như công tác tài chính. Đây là dịp để các chuyên gia cung cấp thông tin mới, thông tin cập nhật, đồng thời hướng dẫn cán bộ Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị nắm bắt những điểm mới của hệ thống, các nội dung liên quan đến công tác lập dự toán, thanh toán và hoạt động tài chính nói chung.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Ông Trần Thanh Hải cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Vụ Tài chính, đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia tập trung phổ biến những nội dung mới, hướng dẫn cụ thể để cán bộ, công chức có thể nắm bắt và triển khai đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Tào Thị Kim Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho rằng, việc tổ chức các hội nghị phổ biến quy định về công tác đấu thầu và tài chính là cần thiết trong bối cảnh các chế độ, chính sách thường xuyên được sửa đổi, cập nhật và hiện nay đang có sự phân cấp, phân quyền.

Theo bà Tào Thị Kim Vân, Cục Xuất nhập khẩu là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ trong việc tổ chức các hội nghị, mời chuyên gia phổ biến những quy định mới. Tại hội nghị, các nội dung liên quan đến Nghị định số 349/NĐ-CP, Luật Đấu thầu, cũng như công tác lập và chấp hành dự toán được trao đổi, cập nhật.

Bà Tào Thị Kim Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương.

Đối với công tác đấu thầu, bà Tào Thị Kim Vân nhấn mạnh việc cập nhật những điểm mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tế là cần thiết để các đơn vị lựa chọn được nhà thầu bảo đảm uy tín, chất lượng và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, những nội dung phải cập nhật trên mạng đấu thầu cũng cần được các đơn vị thực hiện đầy đủ. Do đó, các đơn vị chú trọng những điểm mới, những nội dung cần lưu ý và kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác đấu thầu.

Bà Tào Thị Kim Vân đề nghị Cục Xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy việc tổ chức các hội nghị phổ biến quy định, có thể theo quý, 6 tháng hoặc hằng năm, đồng thời tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm về những nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chuyên viên chính Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính phổ biến những điểm mới của Nghị định số 349/NĐ-CP.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chuyên viên chính Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính, trao đổi các nội dung liên quan đến những điểm mới trong Nghị định số 349/NĐ-CP, như: Báo giá, quản lý thực hiện hợp đồng và nâng hạn mức chỉ định thầu; giám sát thường xuyên; trình tự, thủ tục, giám sát thường xuyên; giải quyết kiến nghị; xử lý tình huống trong đấu thầu…

Ngoài Hội nghị phổ biến quy định mới Nghị định số 349/NĐ-CP và công tác tài chính về xuất xứ hàng hoá năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu đã và tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến các quy định, nội dung liên quan đến xuất xứ hàng hoá cho doanh nghiệp xuất khẩu và địa phương.