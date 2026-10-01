Nội dung trình Quốc hội phải chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ, khả thi về thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 1-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong phiên họp này, UBTVQH dự kiến sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 5 dự án luật và 1 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về 2 vấn đề quan trọng trình Quốc hội cùng một số báo cáo quan trọng khác, trong đó có báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, công tác dân nguyện; đồng thời rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đối với một dự án luật mang tính then chốt là Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hoàn thiện dự thảo luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại kỳ họp vì có tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp và nâng cao chất lượng nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngay từ khâu soạn thảo phải tính toán kỹ lưỡng quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu.

Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, lập luận và phương án xử lý; phân định rõ dự án nào đã đủ điều kiện trình Quốc hội và dự án nào chưa đủ điều kiện cần tiếp tục hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc sớm hơn thường lệ, dự kiến kéo dài khoảng 1 tháng. Quốc hội sẽ làm việc liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý đây là kỳ họp có khối lượng công tác lập pháp rất lớn (dự kiến thông qua 38 luật và 7 nghị quyết quy phạm pháp luật), nên ngay sau Hội nghị Trung ương, các cơ quan phải khẩn trương rà soát các định hướng mới để thể chế hóa, không để tình trạng sát kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội. Các nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, lĩnh vực phải thống nhất thông tin và phương án xử lý trước khi trình; những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần được nhận diện sớm và chuẩn bị đầy đủ căn cứ.

"Mọi nội dung trình Quốc hội phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 4 nguyên tắc then chốt.

Theo Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH sẵn sàng đồng hành, chia sẻ áp lực, linh hoạt bố trí thời gian, kể cả làm việc ngoài giờ để tháo gỡ khó khăn cùng Chính phủ và các cơ quan. Tuy nhiên, sự linh hoạt của UBTVQH phải đi cùng với kỷ luật của cơ quan trình, tuyệt đối không để sát thời điểm mới báo cáo chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh chương trình nhiều lần.