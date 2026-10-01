Hoàn thiện pháp luật cạnh tranh: Giảm chi phí tuân thủ, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Sau Hội thảo ngày 19/8/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) tiếp tục tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Tham dự Hội thảo có đông đảo đại biểu là đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, công ty tư vấn luật và các chuyên gia nghiên cứu độc lập.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục lấy ý kiến đối với hai dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 35/2020/NĐ-CP và Nghị định số 75/2019/NĐ-CP về cạnh tranh.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đang tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh 2018 nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, hội nhập quốc tế và cải cách thủ tục hành chính. Việc thay thế Nghị định 35/2020/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi Luật Cạnh tranh, tạo hành lang pháp lý minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ các quy định của pháp luật cạnh tranh.

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh đặt ra yêu cầu phải sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Do đó, Bộ Công Thương cũng đang chủ trì xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2026/NĐ-CP) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh trong thực tiễn,

Theo đánh giá của UBCTQG, những sửa đổi, bổ sung dự kiến tại Nghị định mới sẽ giúp giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh, tận dụng cơ hội từ môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch để nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về 04 nhóm vấn đề trọng tâm liên quan đến các quy định tại Nghị định số 35/2020/NĐ-CP về xác định thị trường liên quan và thị phần; quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; quy định về xác định sức mạnh thị trường đáng kể và quy định về tập trung kinh tế.

Đồng thời, các đại biểu cũng quan tâm, tìm hiểu về 05 nhóm nội dung chính về xử lý vi phạm về pháp luật cạnh tranh trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 75/2019/NĐ-CP. Đó là các quy định về hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả và điều chỉnh mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm; thời điểm tính thời hiệu xử phạt và nguyên tắc xác định khoản lợi nhuận bất chính thu được từ hành vi vi phạm; các trường hợp áp dụng trình tự, thủ tục xử lý theo pháp luật cạnh tranh và theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với tinh thần cầu thị và hợp tác, với nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực, trực tiếp vào nội dung Dự thảo Nghị định. Điều này thể hiện quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện pháp luật cạnh tranh nhằm mục tiêu xây dựng và duy trì môi trường lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới.