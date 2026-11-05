Sóc Sơn: Chuyển đổi số từ cơ sở
Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Sóc Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Trong đó, phát triển kinh tế số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới phương thức quản trị địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soc-son-chuyen-doi-so-tu-co-so-246261105221736279.htm