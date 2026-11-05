Sóc Sơn: Chuyển đổi số từ cơ sở

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng đang từng bước mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường liên kết, hội nhập quốc tế. Những chuyển động trong 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy quyết tâm của thành phố Cảng trong việc xây dựng một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng của địa phương.