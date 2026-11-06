Bộ Quốc phòng đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Cụ thể, từ nay đến hết năm 2026, Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các TTHC thực hiện trực tuyến; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường phối hợp trong kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; nâng cao chất lượng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính 10 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Văn phòng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện các chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong toàn quân.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác cải cách TTHC trong Bộ Quốc phòng được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng là 180; trong đó, 133/133 TTHC đủ điều kiện đã được triển khai trực tuyến, đạt 100% kế hoạch.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đồng thời kết nối với hệ thống VneID; hoàn thành điều chỉnh 51/51 trường thông tin trong biểu mẫu điện tử kê khai khi thực hiện TTHC trực tuyến, góp phần đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức…