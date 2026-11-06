Phú Thọ đổi mới công tác Đảng trên nền tảng số

Xã Thanh Thủy tham dự Hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Ảnh: Minh Phương

Một thông tin được cập nhật đúng, một bộ hồ sơ thuận tiện tra cứu hay tài liệu đến với Đảng viên kịp thời đều là những yêu cầu cụ thể của chuyển đổi số trong công tác Đảng. Tại Phú Thọ, quá trình ấy đang được triển khai từ chuẩn hóa dữ liệu đến thay đổi cách tổ chức công việc, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và khả năng sử dụng ở cơ sở.

Dữ liệu phục vụ công tác quản lý

Đến 31/10/2026, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ kết nạp 7.880 Đảng viên mới, đạt 100,2% chỉ tiêu năm là 7.864 Đảng viên; có 75 tổ chức đảng vượt chỉ tiêu được giao. Cùng với nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng, quy mô bổ sung Đảng viên đặt ra yêu cầu cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ đầy đủ và kịp thời.

Trong Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 6/3/2026 về tăng cường công tác quản lý Đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Thông tin về kết nạp, chuyển sinh hoạt, khen thưởng, kỷ luật và những thay đổi liên quan phải được bổ sung đúng quy định, gắn trách nhiệm của cấp ủy với chất lượng dữ liệu.

Yêu cầu quản lý vì vậy cần được thực hiện liên tục, kể cả sau khi hồ sơ đã được đưa lên hệ thống. Dữ liệu chỉ thuận tiện cho khai thác khi thông tin được đối chiếu, những thay đổi được cập nhật và người phụ trách nắm rõ trách nhiệm của mình.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ khảo sát tại xã Thanh Thuỷ. Ảnh: Minh Phương

Ở quy mô toàn tỉnh, quá trình chuẩn hóa đã tạo lập nền dữ liệu phục vụ công tác Đảng. Đầu tháng 10, tỉnh đã kết xuất dữ liệu của 9.159 chi bộ trực thuộc, cập nhật danh mục 2.262 tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn hóa thông tin của hơn 266.000 Đảng viên.

Cùng với dữ liệu Đảng viên, việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử được mở rộng. Tính đến 30/9, tỷ lệ xử lý văn bản đi toàn trình trong các cơ quan Đảng đạt 95,1%, văn bản đến toàn trình đạt 94,4%. Kết quả này tạo điều kiện đổi mới quy trình giải quyết công việc.

Để dữ liệu có thể sử dụng thống nhất, việc kiểm tra hồ sơ gốc vẫn giữ vai trò quan trọng. Tại buổi khảo sát ở Thanh Thủy ngày 29/9, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Phan Thanh Nam yêu cầu đặt chất lượng dữ liệu lên hàng đầu, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và có thể khai thác hiệu quả.

Địa phương được đề nghị đối chiếu kỹ hồ sơ với dữ liệu trên hệ thống, bổ sung những nội dung thiếu hoặc chưa thống nhất; đồng thời nâng kỹ năng cho cán bộ trực tiếp thực hiện. Đây là những công việc cần duy trì để quá trình số hóa gắn với yêu cầu nghiệp vụ.

Đảng uỷ UBND tỉnh Phú Thọ quyết liệt chỉ đạo công tác số hoá, tạo lập dữ liệu, hồ sơ Đảng viên điện tử. Ảnh: Hồng Liên

Trong Đảng bộ UBND tỉnh, tổ công tác hướng dẫn số hóa hồ sơ đã được thành lập, cùng hoạt động tập huấn để thống nhất quy trình. Các đơn vị được yêu cầu rà soát, chỉnh lý và xác thực thông tin trong quá trình tạo lập dữ liệu, bảo đảm phần việc hoàn thành có thể phục vụ khai thác.

Yêu cầu xuyên suốt là làm chắc từng khâu. Hồ sơ được chuẩn hóa và cán bộ nắm rõ quy trình sẽ tạo điều kiện khai thác dữ liệu phục vụ tham mưu, quản lý.

Tiện ích đến với từng Đảng viên

Cùng với quản lý hồ sơ, chuyển đổi số đang được thể hiện qua cách Đảng viên tiếp cận tài liệu và thực hiện công việc thường ngày. Ở phường Phong Châu, quá trình triển khai Sổ tay Đảng viên điện tử có sự hướng dẫn trực tiếp, giúp người sử dụng từng bước làm quen với thao tác.

Tại Chi bộ tổ dân phố Hà Thạch, câu chuyện sử dụng ứng dụng của Đảng viên Nguyễn Ngọc Tài, 69 tuổi, cho thấy vai trò của việc hướng dẫn tại cơ sở. Từ chỗ gặp khó khăn khi thao tác, qua hỗ trợ và tự thực hành, ông đã sử dụng thành thạo để tra cứu thông tin, cập nhật văn bản của Đảng ủy phường và chi bộ.

Việc hỗ trợ Đảng viên được đặt trong quá trình triển khai chuyển đổi số của phường Phong Châu. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, trong đó có Phó Bí thư Thường trực Phùng Thị Hồng Chuyên, địa phương chú trọng phân công trách nhiệm, tập huấn, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc. Đến đầu tháng 11, tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng ứng dụng đạt 99,37%.

Trải nghiệm của Đảng viên cao tuổi cho thấy sự hỗ trợ tại cơ sở có ý nghĩa trong việc đưa tiện ích vào sử dụng. Bên cạnh cung cấp tài khoản, tổ chức đảng cần giúp người dùng biết tìm tài liệu và chủ động thao tác, phù hợp với điều kiện của từng người.

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt tỷ lệ 100% triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, với 159 chi bộ và 4.087 Đảng viên tham gia. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ

Trong Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ, ứng dụng được triển khai từ kỳ sinh hoạt tháng 9/2026. Đơn vị rà soát thông tin cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và cán bộ quản trị để phân quyền; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và giải đáp khó khăn phát sinh.

Trong tháng 9 và tháng 10, có 159 chi bộ cùng 4.087 Đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ triển khai sử dụng 100%. Đảng ủy tiếp tục yêu cầu duy trì hướng dẫn, kiểm tra và khắc phục vướng mắc, gắn việc dùng ứng dụng với chất lượng sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Những tiện ích ấy đang được nối tiếp bằng thủ tục điện tử. Ngày 5/11, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và người được giao nhiệm vụ tại Phú Thọ tham gia hội nghị trực tuyến do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức để thống nhất quy trình thực hiện.

Nội dung tập huấn gồm thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng nơi cư trú; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và tạm thời. Các tình huống phát sinh cũng được hướng dẫn, giúp cán bộ trực tiếp xử lý nắm rõ thao tác và yêu cầu nghiệp vụ.

Dù vậy, khả năng tiếp cận công nghệ vẫn cần được quan tâm. Qua khảo sát tháng 9, Thanh Thủy nêu khó khăn về khối lượng hồ sơ lớn, nhân lực hạn chế và một bộ phận đảng viên cao tuổi chưa có điện thoại thông minh. Những điều kiện này đòi hỏi việc đầu tư, bồi dưỡng và hỗ trợ phải theo sát nhu cầu thực tế.

Từ chuẩn hóa dữ liệu đến hướng dẫn từng thao tác, đổi mới công tác Đảng trên nền tảng số cần được tiếp nối bằng công việc thường xuyên. Khi hồ sơ được cập nhật đúng, cán bộ nắm chắc nghiệp vụ và Đảng viên sử dụng được tiện ích, công nghệ có thêm điều kiện phục vụ thiết thực hoạt động của tổ chức đảng.