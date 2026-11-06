Hà Nội: 9 đối tượng hưởng thụ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ và kế hoạch triển khai đợt 1 năm 2026 với kinh phí 50 tỷ đồng nhằm giảm chi phí công nghệ, giúp cộng đồng kinh doanh Thủ đô nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương mại điện tử.

Theo kế hoạch, hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với thương mại điện tử. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tối đa 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng.

Ngân sách nhà nước sẽ thanh toán khoản hỗ trợ trực tiếp cho nhà cung cấp khi giao dịch đáp ứng đầy đủ điều kiện, phần chi phí vượt mức trần hoặc vượt hạn mức do đối tượng thụ hưởng tự thanh toán qua cổng thanh toán kết nối với hệ thống.

Dự kiến, thành phố sẽ cấp 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ điện tử để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, toàn bộ gói hỗ trợ được thực hiện bằng cơ chế phiếu điện tử (voucher) tích hợp trên ứng dụng iHanoi, thông qua mini app "HANOINEXT".

Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp một phiếu chuyển đổi số và một phiếu thương mại điện tử. Việc thanh toán được cơ quan quản lý thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp giải pháp, sau khi bên cung cấp giải pháp và bên sử dụng giải pháp xác nhận hoàn thành…

Dự kiến, thành phố sẽ cấp 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ điện tử để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ, chương trình phân chia đối tượng thụ hưởng dựa trên các tiêu chí khách quan, có minh chứng và dữ liệu đối chiếu, bảo đảm công khai, minh bạch, không gắn với nhà cung cấp hay đối tượng cụ thể.

Có 9 đối tượng được thụ hưởng chương trình trong đợt 1, ưu tiên 8 nhóm có nhu cầu lớn, có khả năng triển khai ngay trong giai đoạn cuối năm 2026.

Cụ thể, nhóm G1 gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng thuộc Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Nhóm G2 là các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và còn hiệu lực.

Nhóm G3 gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trên sàn thương mại điện tử thuộc các ngành hàng điện tử; mỹ phẩm, làm đẹp; thời trang; nhà cửa, đời sống; bách hóa, thực phẩm.

Nhóm G4 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam, có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhóm G5 gồm các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và cơ sở kinh doanh có địa điểm tại phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Nhóm G6 là hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh 8 nhóm ưu tiên, nhóm G9 dành cho tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện nhưng không thuộc các nhóm từ G1 đến G8.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký bắt đầu từ 8h ngày 9/11 đến 17h ngày 4/12 (hoặc kết thúc sớm hơn khi kinh phí được phân bổ hết), thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt theo thứ tự hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi kinh phí.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, qua làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn ghi nhận nhu cầu về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số rất lớn. Trong chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số, Sở đã hỗ trợ 323.000 hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm, gấp hai lần chỉ tiêu đề ra…

Đây cũng là mục tiêu mà Thành phố Hà Nội đề ra nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các làng nghề, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số và phát triển bền vững.

Trong hai tháng cuối năm nay, Sở tập trung triển khai gói hỗ trợ 50-55 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tiếp tục làm việc trực tiếp với 10 xã, phường chuyển đổi số yếu, chậm nhất để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế số.