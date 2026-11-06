Hàng nghìn cơ hội việc làm tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm xã Thanh Oai

Kết nối cung - cầu lao động, sát với nhu cầu thực tiễn

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn Thủ đô năm 2026, Sở Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp cùng UBND xã Thanh Oai tổ chức Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm năm 2026. Đây là giải pháp cụ thể nhằm đưa các phiên giao dịch việc làm về gần hơn với người dân nông thôn, giúp lực lượng lao động tiếp cận trực tiếp với thị trường việc làm bài bản, chính quy.

Để sự kiện diễn ra thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất, Ban tổ chức đã tiến hành điều tra, khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu tìm việc của 950 người lao động trên địa bàn xã. Việc nắm bắt trước trình độ văn hóa, tay nghề kỹ thuật và nguyện vọng ngành nghề của người dân là cơ sở then chốt để ban tổ chức chọn lọc, mời gọi các doanh nghiệp có vị trí tuyển dụng tương thích tham gia.

Theo bảng tổng hợp số liệu từ Ban tổ chức, ngày hội quy tụ 32 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Trong đó, khối doanh nghiệp cổ phần chiếm tỷ lệ 56,3% (18 đơn vị) và khối công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 43,7% (14 đơn vị). Sự hiện diện của các thương hiệu uy tín như Công ty cổ phần Công nghệ và Hệ thống điện Việt Nam, Công ty TNHH ROSAKI Việt Nam, Công ty cổ phần Công nghệ Unitech Việt Nam, Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Đức Nguyễn… cho thấy sức hút và tính thực chất của phiên giao dịch.

1.134 chỉ tiêu tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho người lao động.

Bức tranh tuyển dụng tại ngày hội lần này thể hiện rõ sự đa dạng, phù hợp với cơ cấu nhân lực tại khu vực ngoại thành. Xét theo trình độ học vấn và tay nghề, nhóm lao động phổ thông, tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng lớn nhất với 613 chỉ tiêu, tương đương 54,1%. Tiếp đến là nhóm lao động qua đào tạo trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật với 412 chỉ tiêu, chiếm 36,3%. Nhóm vị trí đòi hỏi trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên ghi nhận 109 chỉ tiêu, chiếm 9,6%. Cơ cấu này mở toang cánh cửa việc làm cho đại đa số người lao động, từ thanh niên mới rời ghế nhà trường, bộ đội xuất ngũ đến những thợ kỹ thuật muốn tìm công việc đúng chuyên môn.

Về khung độ tuổi, các doanh nghiệp đặc biệt ưu tiên nhóm lao động trẻ. Nhóm tuổi dưới 30 có nhu cầu tuyển dụng dẫn đầu với 497 chỉ tiêu. Lực lượng này được đánh giá cao nhờ thể lực tốt, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới và sẵn sàng đáp ứng cường độ làm việc công nghiệp. Nhóm tuổi từ 31 đến 40 tuổi cũng nhận được sự quan tâm lớn với 362 chỉ tiêu, hướng vào các vị trí đòi hỏi kinh nghiệm thực tế, tay nghề vững vàng và tính gắn bó dài lâu. Đối với phân khúc từ 41 đến 50 tuổi (248 chỉ tiêu) và từ 51 đến 60 tuổi (27 chỉ tiêu), cơ hội việc làm vẫn rộng mở ở những công việc coi trọng sự cẩn trọng, kinh nghiệm thực tiễn hoặc điều kiện lao động ổn định, vừa sức.

Thu nhập cạnh tranh và hỗ trợ an sinh đồng bộ

Chế độ đãi ngộ và tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động khi tìm kiếm việc làm. Bảng cơ cấu thu nhập tại ngày hội phản ánh tính minh bạch và mức độ cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị tuyển dụng. Cụ thể, có 97 vị trí tuyển dụng với mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên (chiếm 8,6%), dành cho nhân sự chất lượng cao, có năng lực quản trị, kỹ sư công nghệ hoặc vị trí chịu áp lực chuyên môn lớn.

Nhân sự chất lượng cao, có năng lực quản trị, kỹ sư công nghệ hoặc vị trí chịu áp lực chuyên môn lớn sẽ được nhận mức thu nhập cao. Ảnh: Mai Hoa

Ở phân khúc phổ biến, mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng ghi nhận 287 chỉ tiêu (chiếm 25,3%), dành cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, giám sát, kế toán, kỹ sư xây dựng, thợ cơ khí lành nghề và nhân viên kinh doanh. Mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng có 265 chỉ tiêu (chiếm 23,4%), tập trung vào các vị trí công nhân sản xuất, gia công đóng gói, thích hợp với người mới bắt đầu đi làm hoặc chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp. Đáng chú ý, có tới 485 chỉ tiêu áp dụng hình thức thỏa thuận trực tiếp. Đây là cơ hội để người có kinh nghiệm, bản lĩnh tự tin đàm phán mức thu nhập tương xứng với năng lực bản thân.

Bên cạnh thị trường việc làm trong nước, ngày hội còn mang đến 200 chỉ tiêu du học và xuất khẩu lao động tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc. Người lao động có nguyện vọng làm việc ở nước ngoài sẽ được các đơn vị đầu mối tư vấn cặn kẽ về thủ tục pháp lý, chi phí xuất cảnh và điều kiện làm việc nhằm bảo đảm tính an toàn, minh bạch.

Không đơn thuần là địa điểm nộp hồ sơ xin việc, ngày hội tại xã Thanh Oai còn tích hợp chuỗi hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện. Ngay tại sự kiện, người lao động và học sinh, sinh viên sẽ được hướng dẫn tra cứu việc làm qua Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, tiếp cận các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp từ chuyên gia. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội để trực tiếp trao hợp đồng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm cho sinh viên và người lao động. Đây là điểm tựa tài chính thiết thực cho các hộ gia đình khó khăn muốn tự tạo sinh kế hoặc khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Cùng với đó, ban tổ chức lồng ghép nội dung truyền thông về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Việc trang bị kiến thức bảo hộ, phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu tuyển dụng giúp người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng khi bước vào môi trường sản xuất công nghiệp.

Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm xã Thanh Oai năm 2026 chính thức khai mạc vào lúc 8h00 ngày 8-11-2026 (Chủ nhật) tại trụ sở UBND xã Thanh Oai (số 135 Kim Bài, xã Thanh Oai, Hà Nội) và diễn ra đến 12h00 cùng ngày. Người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề hoặc chuyển đổi công việc nên chủ động chuẩn bị hồ sơ cá nhân để đến tham gia phỏng vấn trực tiếp, đón bắt những cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất./.