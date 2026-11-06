Giá bạc trong nước giảm, bạc thỏi 'bốc hơi' gần 1 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đều được các thương hiệu điều chỉnh giảm.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm khá mạnh.

Vào lúc 8h46', giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 34.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 36.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 1,568-1,616 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc trong nước suy giảm. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thỏi của thương hiệu này vào đầu phiên hôm nay giảm xuống 41,813-43,093 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 906.000 đồng/kg ở chiều mua và 960.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng giảm nhanh.

Vào lúc 8h34', giá bạc miếng của SBJ được điều chỉnh xuống mức 1,611-1,662 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 42,96-44,32 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ giảm 30.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên giao dịch hôm nay cũng được điều chỉnh giảm.

Lúc 8h19', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,585-1,632 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua và 28.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 42,267-43,52 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 720.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 747.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc trên thị trường quốc tế có xu hướng hồi phục. Lúc 8h53' ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 51,74 USD/ounce, tăng 0,14% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới được hỗ trợ bởi đà suy giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD.

Đồng bạc xanh đã lùi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng, sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo giới phân tích, thời gian tới, giá bạc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như những thay đổi trong triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).