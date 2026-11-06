Lạng Sơn thu ngân sách xuất, nhập khẩu tăng 87%

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Theo thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định. Hiệu suất thông quan đạt mức cao, trung bình khoảng 1.800 lượt xe mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên đến hơn 2.200 lượt xe/ngày.

Hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh chủ yếu là hoa quả, nông sản và linh kiện điện tử chuyên dùng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tập trung vào hoa quả, nông sản, máy móc, thiết bị, ô-tô tải và một số mặt hàng khác. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa; hệ thống bến bãi phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/10, kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9.131 triệu USD, tăng 50% với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 19.914 tỷ đồng, tăng 87% so cùng kỳ năm trước; bằng 207% chỉ tiêu được giao là 9.600 tỷ đồng và đạt 110% chỉ tiêu phấn đấu 18.100 tỷ đồng.

Lái xe làm thủ tục với cơ quan chức năng để thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). (Ảnh: BẢO TRÂN)

Cùng với đó, thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 858 tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2025; đạt 124,6% dự toán Bộ Tài chính giao và 107,3% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động xuất, nhập khẩu và công tác thu ngân sách tại các cửa khẩu vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Kim ngạch một số mặt hàng chủ lực có thuế suất cao như ô-tô tải, máy móc, thiết bị, kim loại và sản phẩm kim loại chưa ổn định, ảnh hưởng đến công tác dự báo nguồn thu. Việc tổ chức thu phí tại cửa khẩu Chi Ma, Cốc Nam còn thực hiện thủ công; tiến độ hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số, thu phí tự động và số hóa tại các cửa khẩu cần được đẩy nhanh.

Ngoài ra, tiến độ triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và các dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, logistics, cũng là những vấn đề cần tập trung giải quyết nhằm nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và công tác thu ngân sách tại cửa khẩu.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý thu phí theo phương thức tự động; phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách năm 2026.