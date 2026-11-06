Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp tăng dự trữ hàng Tết từ 10–20%. Ảnh minh họa: TTXVN

Cùng với việc khai thác nguồn cung từ các tỉnh, thành phố, ngành Công Thương sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời điều tiết hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Sáng 6/11, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đã thông tin về công tác chuẩn bị nguồn hàng, bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Sở Công Thương đã rà soát nhu cầu tiêu dùng, khả năng sản xuất và cung ứng hàng hóa trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ phục vụ Tết. Việc chuẩn bị được tính toán cho cả ba tháng trước, trong và sau Tết, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Dự kiến, trong khoảng thời gian này, Hà Nội cần khoảng 332.000 tấn gạo, 18.000 tấn thịt lợn, 4.500 tấn thịt bò, 10.000 tấn thịt gia cầm, 99 triệu quả trứng và 312.000 tấn rau củ. Ngoài ra, thành phố còn cần khoảng 3.400 tấn thực phẩm chế biến, 6.800 tấn thủy hải sản cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Qua rà soát, khả năng tự cung ứng của Hà Nội có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm hàng. Đối với thịt lợn, thịt gia cầm và trứng gia cầm, nguồn sản xuất trên địa bàn có khả năng đáp ứng nhu cầu dự kiến. Trong khi đó, một số mặt hàng vẫn phải khai thác thêm từ các địa phương khác.

Cụ thể, nguồn gạo sản xuất trên địa bàn dự kiến đạt khoảng 157.000 tấn, đáp ứng 47% nhu cầu; thịt bò khoảng 2.500 tấn, đáp ứng 55%; rau củ khoảng 191.000 tấn, đáp ứng 60%. Phần nhu cầu còn lại được thành phố tính toán bổ sung thông qua các doanh nghiệp phân phối và chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ với các tỉnh, thành phố.

Để bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết, Sở Công Thương đã hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ tăng từ 10–20% so với các tháng thông thường. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh cần căn cứ vào sức mua và khả năng tiêu thụ để chuẩn bị lượng hàng phù hợp, tránh thiếu hàng trong thời gian cao điểm cũng như tồn kho lớn sau Tết.

Với những mặt hàng có nguy cơ biến động nguồn cung, doanh nghiệp được đề nghị chủ động phương án bổ sung hoặc thay thế. Sở Công Thương cũng phối hợp với các sở, ngành, chính quyền xã, phường theo dõi giá cả, sức mua và lượng hàng tại từng khu vực để kịp thời xử lý khi thị trường có biến động bất thường.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng Tết, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong 10 tháng năm 2026, Sở Công Thương đã giới thiệu khoảng 1.500 sản phẩm OCOP Hà Nội và 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP của các địa phương đến các hệ thống phân phối; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hơn 50 hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm. Đáng chú ý, gần 300 phiên livestream được tổ chức tại các xã, phường, giới thiệu hơn 1.590 sản phẩm trên các nền tảng số, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt.

Một trong những giải pháp được Hà Nội chú trọng là tăng cường liên kết với các địa phương có thế mạnh sản xuất nông sản, thực phẩm. Theo báo cáo của Sở Công Thương, thành phố đang phối hợp với 33 tỉnh, thành phố phát triển nguồn cung, xây dựng khoảng 1.400 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn.

Các chuỗi liên kết này góp phần bổ sung lượng rau củ, trái cây, thực phẩm chế biến mà Hà Nội chưa tự đáp ứng đủ, đồng thời tạo điều kiện kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Thành phố tiếp tục khai thác nguồn hàng từ các doanh nghiệp, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng, Hà Nội sẽ tổ chức các điểm bán phục vụ Tết tại khu dân cư, khu công nghiệp và khu vực ngoại thành. Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chuyến bán hàng lưu động, chợ hoa xuân và hoạt động xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm.

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ, ngành công thương khuyến khích doanh nghiệp chủ động bố trí nhân lực, tăng quầy thanh toán và kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày giáp Tết. Các điểm bán được khuyến khích duy trì hoạt động đến ngày cuối cùng của năm âm lịch và bố trí mở cửa trở lại trong những ngày đầu năm mới.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu theo dõi sát tình hình cung cầu tại các địa bàn có nhu cầu tiêu dùng lớn, nhất là khu vực tập trung đông công nhân, người lao động. Khi xuất hiện tình trạng thiếu hàng cục bộ hoặc giá bán biến động bất thường, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với doanh nghiệp bổ sung nguồn cung, điều chuyển hàng hóa và tổ chức bán hàng lưu động khi cần thiết.

Sở Công Thương cũng phối hợp với Sở Xây dựng tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu lưu thông thuận lợi trên địa bàn. Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, theo dõi giá nhiên liệu và chi phí vận tải được chú trọng nhằm hạn chế tác động đến hoạt động phân phối hàng hóa.

Về tình hình thị trường, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội ước đạt 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 583.600 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước; bình quân 10 tháng tăng 1,92% so với cùng kỳ. Giá lương thực, thực phẩm thiết yếu trong tháng 10 cơ bản ổn định, song ngành Công Thương tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu, chi phí vận chuyển và những yếu tố có thể tác động đến giá hàng hóa trong dịp cuối năm.

Bên cạnh công tác bình ổn thị trường, Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện 4.791 vụ kiểm tra, xử lý 4.201 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 15 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Từ ngày 2/11 đến 16/12, hai đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 thành phố triển khai kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn dịp cuối năm, đồng thời chú trọng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các hình thức livestream bán hàng.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều tiết hàng hóa khi cần thiết. Trọng tâm là bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến do mất cân đối cung cầu.